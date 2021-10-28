منتدى فيينا يعلن عن تعيين منسق أوروبي مختص بمكافحة الإخوان

جاءت تصريحات الوزيرة النمساوية في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الخميس، على هامش منتدى فيينا لمكافحة الإسلام السياسي المنعقد حاليًّا في فيينا، بحسب ما أفادته شبكة العين الإخبارية.

وأضافت سوزان راب في المؤتمر أنه سيكون هناك منسقًا أوروبيًّا حول مكافحة الإسلام السياسي، دون مزيد من التفاصيل عن آلية اختياره أو هويته.

من جانبه، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي: "لسنا في حرب ضد الإسلام لكننا في حرب ضد الإسلام السياسي والتطرف وحرب من أجل قيمنا ونمط حياتنا".

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال منتدى فيينا لمكافحة الإسلام السياسي، في قصر النمسا السفلى وسط العاصمة النمساوية.

وفي حلقة النقاش الأولى في المنتدى، قالت ليزا فيلهوفر، مديرة مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا، " بات من المهم الآن، دراسة وتحليل ورصد شبكة الإخوان في أوروبا وليس النمسا فقط".

وتابعت: "اليوم بداية جديدة لتوحيد وتقوية الجهود من أجل مواجهة هذا الخطر" على المستوى الأوروبي، في إشارة إلى هدف المنتدى الذي تنظمه وزارة الاندماج النمساوية.

وشددت على أهمية امتلاك المعرفة القوية والمعلومات في مسار مكافحة الإسلام السياسي، والإخوان بصفة خاصة، على المستوى الأوروبي.

ومن بين المشاركين في المنتدى وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي، ومساعد وزير المواطنة في وزارة الداخلية الفرنسية مارلين شيابا، ومنسقة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي إيلكا سالمي، إلى جانب لفيف من الخبراء من جميع أنحاء أوروبا.

ووفق وكالة الأنباء النمساوية الرسمية، يهدف إلى التبادل الدولي على المستوى السياسي والمهني حول الأيديولوجيات والشبكات والفاعلين وأنشطة الإسلام السياسي في أوروبا، بالإضافة إلى كيفية مكافحتها.

(ل د)