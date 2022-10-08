منتدى الشرق الأوسط لحرية القائد عبدالله أوجلان يختتم فعاليته ببيان ضم عدداً من القرارات

وحضر المنتدى الذي عقد في صالة مشوار في الرقة 250 شخصية من حقوقيين وسياسيين من شمال وشرق سوريا ودمشق واللاذقية بالإضافة إلى سياسيين من الداخل السوري وبعض الدول الذين كانت مشاركتهم أون لاين.

وبعد النقاش على عدد من المحاور كان أهمها 1- ما الذي تم القيام به ضد مؤامرة 9 أكتوبر الدولية؟ ما الذي تغير في مستقبل شعوب الشرق الأوسط؟

2. من المستفيد من أحداث المؤامرة حتى الآن؟

3. الكونفدرالية الديمقراطية كنموذج حل بمفهوم القائد تجاه القضايا والأزمات المستعصية في الشرق الأوسط والعالم؟

4. كيف أحبط حل شمال وشرق سوريا المؤامرة وغيّر سياسات الهيمنة؟

وبعد النقاش على هذه المحاور من قبل الحضور والتأكيد على حرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية وحل المشاكل في الشرق الأوسط عن طريق فكر القائد عبدالله اوجلان وإحلال السلام في الشرق الأوسط عامة, خرج المجتمعون بعدد من القرارات للعمل عليها في الأيام القادمة وتحقيقها خلال بيان قرئ من قبل الرئاسة المشتركة لاتحاد المحامين بالرقة المحامية خديجة بدوي.

وتضمن البيان جملة من المخرجات التي توصل إليها المجتمعون، منها:

إيجاد آلية عمل مشترك مع مكتب العصر لإعداد ملفات قانونية باسم شمال وشرق سوريا . حث المؤسسات الحقوقية في الدول العربية و رسم خطط التواصل معها للاستفادة من علاقاتها للتأثير في الدول الأوربية والعالم . كتابة رسائل وإعداد ملفات باسم المحامين لمحكمة حقوق الإنسان الأوربية برؤية قانونية سورية و شرق أوسطية. إرسال رسائل إلكترونية لجميع نقابات المحامين ولا سيما نقابات المحامين في الدول التي لعبت دوراً في المؤامرة وذلك لتحريك الوجدان القانوني في تلك الدول . استخدام الإعلام بصورة قوية لإرسال رسائل قانونية بهذا الخصوص (المؤامرة و الانتهاكات بحق القائد ) للري العامأشؤششؤشيشيسيشيشسيشسيأي العام . العمل على عقد مؤتمرات وملتقيات قادمة إقليمية ودولية من أجل حرية القائد. تشكيل هيئة سورية من المحامين والحقوقيين للتواصل مع الجهات ذات الصلة تمهيداً لكسر العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد . اقتراح مجموعة من الحقوقيين و المحامين ممثلين من مختلف شعوب المنطقة للذهاب إلى إيمرالي واللقاء بالقائد . مناشدة كل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي من أجل التحرك الفوري تجاه سياسات العزلة المطبقة على القائد . تشكيل اتحاد المحامين الشرق أوسطيين في سبيل كشف وفضح الانتهاكات القانونية المطبقة بحق شعوب الشرق الأوسط في فكر وشخص القائد ولأجل إسناد القانون إلى أرضية العدالة الحقيقية . تسيير الأنشطة الهادفة إلى رفع الدعوى الحقوقية للقائد إلى محكمة العدل الدولية. تشكيل ورشات عمل حقوقية نوعية على مستوى شمال وشرق سوريا والتواصل مع النقابات الحقوقية الإقليمية والدولية وخاصة اتحاد المحامين العرب وجامعة الدول العربية . تشكيل لجنة فكرية وقانونية وسياسية بهدف إدراج الإدارة الذاتية الديمقراطية كشكل من أشكال الحوكمة السياسية تُضاف إلى الأشكال المتعارف عليها في القانون الدولي. مخاطبة مجلس وزراء أوربا من أجل قيام اللجنة بالتحرك بصدد وضع القائد في سجنه بجزيرة إيمرالي . القيام بالأعمال القانونية اللازمة ليُصار إلى إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب .

(أع / م خ/ك)

ANHA