منتدى المرأة الشابة حول الحرب الخاصة

نظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات منتدى حول الحرب الخاصة وأهمية تنظيم النساء والشباب، وذلك في مبنى الإدارة الذاتية في إقليم الفرات في مدينة كوباني. وشارك في المنتدى العشرات من النساء الشابات.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت عضوة اتحاد المرأة الشابة، نوجين عبدي، مقتطفات من أحاديث القائد عبد الله أوجلان حول دور النساء في المجتمع والمقاومة وأهمية تنظيم النساء.

وتركز المحاضرة على ما قاله القائد عبد الله أوجلان "على النساء اللواتي فُرضت العبودية عليهن على مدار التاريخ، فتح أعينهن على الحرية. بعد ظهور حركة الحرية أثبتت النساء أنفسهن وأصبحن رياديات في الثورة. يقول القائد عبد الله أوجلان، يجب أن تكون كل الأيام هي أيام للمرأة؛ لأن المرأة هي التي تخلق الحياة. وهي التي خلقت الثقافة والتراث".

ثم ناقشت المشاركات مجموعة من القضايا التي تهم المرأة والشباب وبشكل خاص ظاهرة زواج القاصرات، ومخاطر المواد المخدرة التي هي جزء من الحرب الخاصة.

واستمرت الندوة بعرض سينفزيون حول مقاومة النساء في صفوف الكريلا.

(ك)

ANHA