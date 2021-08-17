منسقية PYD في لبنان تدين هجمات الاحتلال التركي على شنكال

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته المنسقية العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، وقالت فيه:

"في هذه الأيام التي نمر بالذكرى السنوية السابعة لمجزرة شنكال التي ارتكبها إرهابيو تنظيم داعش المدعومة من قبل الدولة التركية واستمراراً لتلك المجازر أقدم الاحتلال التركي باستهداف شنكال بطائرات الاستطلاع، واستهداف سيارة القائد في وحدات مقاومة شنكال وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد الرفيق سعيد حسن ورفاقه الذين معه. نحن قي حزب الإتحاد الديمقراطي PYD ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا الهجوم

وجميع الهجمات الفاشية الهادفة لإبادة الشعب الإيزيدي وهذا ليست المرة الأولى، فهجمات الاحتلال التركي هذه ليس إلا استمرارًا وإصرار لإبادة الشعب الإيزيدي. وهو اعتداء صارخ على حقوق الأيزيديين واستهداف إرادتهم وإدارتهم الذاتية.

ومثلما تم استهداف “مام زكي” وديار غريب من قبل الدولة الفاشية التركية قبل 3 سنوات، اليوم وبنفس الهدف تم استهداف القيادي سعيد، والذي يناضل منذ أعوام ليتمكن الشعب الإيزيدي من نيل حريته وتنظيم نفسه. حيث لعب دورًا رئيسيًا في مواجهة الهجمات على الخطوط الأمامية. كما أصبح لسان حال الشعب الإيزيدي من أجل إظهار معاناة الشعب الإيزيدي في الساحة السياسية. ولحماية الإيزيديين بات مصدر القوة والإيمان لشعبه.

دماء القائد الشهيد هفال سعيد لن تذهب سدى، وسيستمر نضالنا ومقاومتنا حتى إلحاق الهزيمة بالفاشية التركية ومرتزقته، وبروح التضحية والفداء سيواصل الآلاف من رفاقه طريقه في النضال والمقاومة.

وإننا في منسقية العامة في حزب الإتحاد الديمقراطي نناشد عموم شعبنا الكردي والإيزيدي خاصة لرفع أصواتهم ضد هجمات الفاشية والوقوف إلى جانب الشهداء وتحقيق العدالة لهم.

نجدد عهدنا للشهداء بأننا سنسير على خطاهم وسنحقق أهدافهم للوصول إلى شنكال حرة وديمقراطية ونحمي شعبنا".

(ل)

ANHA