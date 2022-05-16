منسقية مؤتمر ستار: ردنا في استذكار شهداء مجزرة هولير هو بناء الوحدة

أصدرت منسقية مؤتمر ستار، بياناً كتابياً، بخصوص مرور 25 عاماً على مجزرة هولير، كانت قد ارتكبها الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية الفاشية، وصلتنا نسخة عنه.

أدانت المنسقية مرتكبي مجزرة هولير، واستذكرت جميع شهداء المجزرة الذين استشهدوا على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "إن المرحلة التي وقعت فيها مجزرة هولير، ليست عادية، وتتشابه مع يومنا الحاضر".

وأضاف بيان المنسقية: "قبيل يومين من المجزرة، في الـ 14 من أيار/ مايو 1997، شن جيش الاحتلال التركي عملية عسكرية ضد قوات ARGK في جنوب كردستان. وعلى الرغم من إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه لم يشارك في العملية العسكرية، ولكن في الـ 16 من الشهر نفسه، بارتكابه مجزرة هولير أصبح الديمقراطي الكردستاني شريكاً في العملية العسكرية، وفي ذلك اليوم شنت هجمات موسعة بالأسلحة الثقيلة على مقرات حركة حرية كردستان، من بينها العشرات من الكوادر المصابين من حزب العمال الكردستاني الذين كانوا يتلقون العلاج، كما استشهد إثر هذه المجزرة التي ارتكبتها قوات الحزب الديمقراطي 80 مصاباً من حزب العمال وبعض الوطنيين، في حين لايزال مصير المعتقلين مجهولاً حتى الآن، كما استشهد 18 مقاتلاً من قوات الكريلا الذين كانوا أسرى بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)".

اعتبرت المنسقية مجزرة هولير "ورقة سوداء، ووصمة عار لحق بتاريخ كردستان، فُقد العشرات من الطليعيين والثوار والفدائيين على أيدي قوة تطلق على نفسها اسم كردستان، وبطريقة وحشية، وعلى الرغم من مرور 25 عاماً، وإلى الآن لم يقدم مرتكبو هذه المجزرة أي اعتذار، أو تقرير عن المجزرة، حتى لم يسلموا جثامين الشهداء إلى الآن".

وأشارت المنسقية في بيانها إلى أنه "كيف شارك الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي قبل 25 عاماً في هجماته، يؤدي الدور نفسه الآن، ويتعاون مع عدو الشعب الكردي من خلال شن هجمات على أراضي جنوب كردستان وعلى مناطق الدفاع المشروع".

وأكدت أن تعاون الديمقراطي الكردستاني اليوم مع الاحتلال التركي "استمرار لمجزرة هولير، ولمحاسبة مرتكبي المجزرة يجب تكثيف وتصعيد النضال ضد الخيانة".

كما شددت المنسقية في ختام بيانها على تكثيف نضالها، داعية جميع النساء الكرديات لإظهار موقف مشترك ووطني، "فاستذكار شهداءنا يتطلب نضال أقوى، وردنا المناسب سيكون ببناء وحدة وطنية ديمقراطية تخليداً لذكرى شهداء هولير".

(م ح)

ANHA