منسقية مؤتمر ستار: عقوبة المؤبد بحق جيجك كوباني منافية للقوانين الدولية

علقت عضوة منسقية مؤتمر ستار وليدة بوطي، على قرار الحكم المؤبد الصادر بحق المواطنة السورية والمقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ) جيجك كوباني، بالقول: "جميع الممارسات التي ترتكبها الدولة التركية منافية للقيم الإنسانية والقوانين الدولية، فهي لا تلتزم حتى بتلك القوانين التي وقعت عليها بعد موافقة منها".

وتساءلت وليدة بوطي حول كيف يمكن لتركيا "اعتقال" مواطنة سورية كانت تدافع عن بلادها ثم تقوم بمحاكمتها على أراضيها، مشيرة إلى أن سياسات تركيا القذرة تطال جميع النساء السياسات والحقوقيات اللواتي يدافعن عن حقوق المرأة.

ووافقت المحكمة القضائية لدولة الاحتلال التركي في الـ 28 أيار/ مايو المنصرم، على الحكم بالسجن المؤبد مع العقوبات المشددة بحق المقاتلة جيجك كوباني.

يتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال التركي لانتهاكات حقوقية وإنسانية على يد سلطات الاحتلال التركي، حيث يترك المرضى عرضة للقتل البطيء. ففي كانون الأول/ ديسمبر عام 2021، قتل 7 معتقلين بينهم امرأة؛ جراء تدهور حالتهم الصحية، توضح وليدة بوطي أن "هناك الآلاف من النساء في سجون الدولة التركية وهن من رفعن أصواتهن وناضلن من أجل رفع الظلم والاضطهاد والعنف الممارس عليهن، لذا يتم استهدافهن".

ولفتت إلى أن أوضاع المعتقلين في سجون دولة الاحتلال التركي مأساوية جداً، قائلة: "يتم محاكمتهم محاكمة غير عادلة"، "فالمناضلة جيجك كوباني تم مقاضاتها وفرض عقوبة السجن المؤبد عليها، كما أن هناك الآلاف من النساء اعتقلن بسبب مشاركتهن في فعاليات مناهضة للعنف ضد المرأة واليوم العالمي للمرأة".

وأشارت وليدة بوطي إلى أنه تم اختطاف المقاتلة جيجك كوباني بشكل وحشي، "وقد رأينا ذلك وتم نشره أمام العيان، هذا أمر منافٍ للأخلاق والأعراف الدولية"، مؤكدة أنهم (مرتزقة تركيا) "أرادوا من خلال تلك الصور والفيديوهات التي نشروها على حساباتهم تخويف وترهيب المرأة، وتوجيه رسالة لهن بأن كل امرأة ترفع صوتها وتحارب المحتل سوف تكون مصيرها نفس مصير المقاتلة جيجك كوباني".

في السياق، تطرقت عضوة منسقية مؤتمر ستار، وليدة بوطي إلى الهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، مشيرة إلى أن "الأخيرة تنتقم لمرتزقة داعش الذين هزموا على يد وحدات حماية المرأة (YPJ) والشعب (YPG)، وفشلوا في تنفيذ مخططات الاحتلال التركي في المنطقة، لذا تحاول كل جهدها لضرب إرادة المرأة".

كما تحدثت عن ما تتطلبه المرحلة الراهنة، "يجب تعزيز التكاتف والتلاحم للوقوف في وجه كافة التحديات، والعمل وفق مبادئ وأسس الحماية الجوهرية وتقديم المساندة والدعم للقوات العسكرية، وتنظيم الفعاليات بشكل مكثف".

وانتقدت وليدة بوطي في نهاية حديثها، تقارب المنظمات الحقوقية والدولية في العديد من الملفات الحقوقية في شمال وشرق سوريا، وجددت دعوتها لهم للقيام بمهامهم بإيقاف الانتهاكات التركية بحق السياسيين والحقوقيين داخل السجون، وتعدياتها على جاراتها من الدول، بالقول "تجاوزت تركيا كافة المعايير الدولية، يجب محاكمة حزب العدالة والتنمية وأردوغان على كافة جرائمه".

(ي م)

ANHA