منسقية مؤتمر ستار: الديمقراطي الكردستاني يحول أبناء الكردي إلى ضحية هذه الحرب القذرة

أصدرت منسقية مؤتمر ستار بياناً حول الهجمات المشتركة لدولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع.

وقالت المنسقية في بيانها:" تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي على الشعب الكردي. مخططات الإبادة والاحتلال التي تنفذها منذ سنوات ضد الشعب الكردي هذه المرة أيضاً بدأت بالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية بحرب كبيرة ضد الكريلا. الحزب الديمقراطي الكردستاني يتخذ مكانه في هذه الحرب بشكل مباشر. بهذا المخطط القذر تريد الدولة التركية الثأر لهزيمتها في كاري وآفاشين وإبادة الكرد".

حيت منسقية مؤتمر ستار في البيان مقاومة الكريلا في وجه الهجمات الاحتلالية، وتابع البيان:" الحزب الديمقراطي الكردستاني بمشاركته لدولة الاحتلال التركي يخدم أعداء الكرد. الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال تاريخه اتخذ مكانه في الكثير من الأحداث المؤلمة. واليوم أيضاً من خلال محاصرة الكريلا يريد أن يحول أبناء الكرد إلى ضحية لهذه الحرب القذرة".

نددت منسقية مؤتمر ستار بالمخططات العدائية للحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي وناشدت الشعب الكردي لرفع أصواتهم في وجه هذه الهجمات، وإبداء موقف قوي.

كما ناشدت عوائل البيشمركة وطالبتهم بعدم قبول إشراك أبنائهم في هذه الحرب.

(م م)

ANHA