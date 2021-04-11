منسقية مؤتمر ستار: الأم عويش مثال المرأة القوية

يصادف، اليوم، الذكرى السنوية الـ 28 لوفاة والدة القائد عبد الله أوجلان، وفي هذا الصدد أصدرت منسقية مؤتمر ستار بيانًا كتابيًّا.

وقالت المنسقية خلال البيان "الأم عويش هي مثال المرأة القوية التي لم ترضخ للظلم، وربّت أبناءها على هذا الأساس وستبقى مثالًا عظيمًا وفخرًا لنا لأنها صاحبة الفضل الأكبر في إنارة طريقنا نحو الحرية، فهي التي حملت وأنجبت وربت هذا القائد العظيم الذي بفضله ننعم بالحياة الحرة”.

ولفتت المنسقية إلى صفات الأم عويش التي وصفها القائد أوجلان بالأم الإلهة، فإننا نعبّر عن فخرنا بها لأنها أنجبت شخصية قادت النضال التحرري في كردستان والعالم.

واستفاد القائد عبد الله أوجلان من نقاط القوة التي اتسمت بها والدته وجعلها مصدر ثورة المرأة التي ناضل في سبيلها.

وأشارت "الأم هي المعلمة والمربية والمثقفة، لذا عندما يتحدث القائد أوجلان عن حياته، يستذكر شخصية والدته ويشرح من خلالها شخصية المرأة المُحِبة والقوية والقيادية".

واستذكرت منسقية مؤتمر ستار في ختام البيان الذكرى السنوية لوفاة الأم عويش وقالت "نحن في منسقية مؤتمر ستار نترحم على روحها وأرواح كافة أمهات السلام، لأنهن أنجبن قادة كان لهم الفضل في تحرير المرأة وشعوب المنطقة”.

ANHA