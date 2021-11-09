منسقية مؤتمر ستار تستنكر جريمة الاحتلال التي أدت لاستشهاد 3 مدنيين من عائلة واحدة

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته منسقية مؤتمر ستار- روج آفا، استنكاراً لجريمة استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي مساء اليوم لسيارة مدنية في حي الهليلية بمدينة قامشلو، وقالت:

"اليوم أيضاً كما في كل يوم تعيش مناطق شمال و شرق سوريا انتهاكات و جرائم حرب تطال المدنيين الذين يدافعون عن أرضهم و لم يتوانوا ولو لحظة عن حماية كرامتهم وأهاليهم، فاستهداف المدنيين والقصّر ليس إلا جريمة حرب و جرائم ضد الإنسانية، حيث أنّنا متواجدون على أراضينا كشعبٍ يسعى لتحقيق العيش المشترك بين أبناء مكونات المنطقة وكشعب كردي صاحب نهج ومشروع يهدف إلى ترسيخ مبادئ الأمة الديمقراطية ليس إلا.

باسم منسقية مؤتمر ستار في روج آفا ندين بشدة قصف الطائرة المسيّرة التابعة لدولة الاحتلال التركي التي استهدفت في عصر اليوم 9/11/2021 سيارة مدنية في مدينة قامشلو – حي الهلالية و التي كانت تنقل 3 أفراد من عائلة واحدة ضمن المدينة أثناء قيامهم بالواجبات العائلية، و الذي أدى إلى استشهاد الأب الروحي وجد عائلة آل كلو يوسف كلو ومظلوم كلو والشاب محمد كلو .

و إذ يدل هذا على شيءٍ؛ فإنه يدل على إفلاس الدولة التركية و التي تتوهم بحجج وجود أعضاء حزب العمال الكردستاني و أنها تقوم بحماية حدودها و أمنها القومي، و اليوم تقوم باستهداف المدنيين لزعزعة الأمن و الاستقرار و خلق حالةٍ من التوتر؛ و كل ذلك لإفراغ مشروع الإدارة الذاتية من مضمونه و خاصة عن طريق استهدافها لتلك العائلة الوطنية التي كانت و لازالت تدافع بأغلى ما لديها في سبيل العيش بكرامة .

نطالب كافة الأطراف المتواجدة على أراضينا بوقف عملية التصعيد التركي ضد أراضي و أبناء مناطق الشمال و الشرق السوري و نطالب المنظمات الحقوقية و الإنسانية بالتدخل السريع لوقف هذه الجرائم الوحشيّة".

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ANHA