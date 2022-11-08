منسقية مؤتمر ستار تجتمع بجمعية المرأة الفلسطينية في بيروت

نظمت منسقية مؤتمر ستار في لبنان، لقاءً حوارياً مع مجموعة من النساء الفلسطينيات والسوريات في جمعية المرأة الفلسطينية، وذلك لبحث جرائم العنف بحق النساء في لبنان وسبل القضاء عليها بتشديدهن على وجوب اتحاد النساء لتغيير واقعهن.
المرأة 2022-11-08T15:08:00 مركز الأخبار

واجتمعت منسقية مؤتمر ستار، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء حواري بمجموعة من النساء الفلسطينيات والسوريات في جمعية المرأة الفلسطنية في برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي يأتي في سياق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف لـ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

وخلال اللقاء الحواري، تم التطرق إلى حالات العنف في المجتمع اللبناني وعن القوانين التي تنص عليها الأمم المتحدة لحماية النساء.

كما تم التشديد على اتحاد النساء لتغيير واقعهن في مواقع صنع القرار، حيث وفي ختام اللقاء قرئ بيان مشترك تنديداً باستخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي حركة التحرر الكردستانية، من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار، نسرين برو.

وفي الختام أكدت المشاركات على أهمية النشاط  والعمل المشترك في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالنساء.

(ي م)

 


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