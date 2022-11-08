منسقية مؤتمر ستار تجتمع بجمعية المرأة الفلسطينية في بيروت

واجتمعت منسقية مؤتمر ستار، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء حواري بمجموعة من النساء الفلسطينيات والسوريات في جمعية المرأة الفلسطنية في برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي يأتي في سياق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف لـ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

وخلال اللقاء الحواري، تم التطرق إلى حالات العنف في المجتمع اللبناني وعن القوانين التي تنص عليها الأمم المتحدة لحماية النساء.

كما تم التشديد على اتحاد النساء لتغيير واقعهن في مواقع صنع القرار، حيث وفي ختام اللقاء قرئ بيان مشترك تنديداً باستخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي حركة التحرر الكردستانية، من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار، نسرين برو.

وفي الختام أكدت المشاركات على أهمية النشاط والعمل المشترك في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالنساء.

(ي م)