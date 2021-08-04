منسقية مؤتمر ستار تدين التضامن الدولي مع المجازر التركية بحق سكان شمال وشرق سوريا

وأصدرت منسقية مؤتمر ستار بياناً بخصوص المجزرة التي ارتكبتها الدولة التركية بحق عائلة في قرية الصفاوية في ناحية عين عيسى.

وأودى قصف تركي على منزل عائلة زيدان بحياة 4 أفراد من العائلة هم الأب زيدان وثلاثة من أولاده، فيما أصيبت الأم وابنتها بجراح بليغة.

وجاء في نص بيان منسقية مؤتمر ستار "قصفت قوات الاحتلال التركي فجر اليوم الأربعاء بقذائف الدبابات منازل المدنيين في شرق بلدة عين عيسى، إذ ارتكب مجزرة بحقّ عائلة في الصفاوية شرق قرية الشركراك على الطريق M4الدولي، وفقد على إثرها أربعة مدنيين من عائلة واحدة حياتهم، بعد أن قام الأهالي بانتشال جثثهم من منزلهم الذي تهدّم بسبب القصف التركي."

وأدان البيان " هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، ونستنكر الهجمات والاعتداءات الهمجية التي يتم تنفيذها بتواطؤ وصمت دولي، الذي يدل على تضامنهم مع هذه الهجمات لضرب الديمقراطية والحرية."

وطالب البيان "المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل والضغط على تركيا لوقف مجازرها بحق المدنيين العزل" .

(م)

ANHA