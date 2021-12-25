منسقية مؤتمر ستار تدين الهجوم التركي على كوباني

قالت المنسقية في بيان كتابي " باسم منسقية مؤتمر ستار نستنكر استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي مساء اليوم منزلا في شرقي مدينة كوباني. هذا الاستهداف ليس الأول، بل سبقته هجمات مماثلة على مناطق شمال وشرق سوريا من قبل الطائرات التركية المسيّرة أمام أعين المجتمع الدوليّ الذي لم يبدِ أي موقف تجاه هذه الاعتداءات على سيادة دولة مجاورة وبدون سبب، مازالت انتهاكات الفاشية العثمانية يزداد رصيدها في ارتكاب المجازر وجرائم الحرب الأكثر وحشية ضد الإنسانية وخاصةً الوجود الكردي بمشروعه الإنساني الذي جعل من الإنسان حقيقة لا تباد ولا تقهر إلى أن تركيا تتبع كافة الأساليب والسياسيات بهجماتها القمعية والتعسفية على مناطق الدفاع المشروع وساحات النضال التي باتت كلها أمان واستقرار

ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها الإنساني حيال ما يتعرض له المدنيون على يد جيش الاحتلال التركي".

(م)

ANHA