منسقية مؤتمر ستار في روج آفا: يجب أن يخرج المجتمع الدولي الدولةَ التركية المحتلة من عفرين

أصدرت منسقية مؤتمر ستار في روج آفا بياناً في الذكرى السنوية الرابعة لبدء الهجمات على منطقة عفرين، حيث دعت من خلاله المجتمع الدولي إلى تولي مسؤوليتها وإخراج الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها من عفرين.

وجاء نص البيان كالتالي:

"مرت أربعة أعوام على هجمات الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها على عفرين. التي قصفت الشعب بطريقة وحشية، مستخدمة ٧٢ طائرة حربية. وانتهكت أمام أنظار العالم أجمع كل المبادئ والمعايير الدولية والإنسانية.

لكن، وفي مواجهة تلك الوحشية وصمت المجتمع الدولي، اتخذ شعب عفرين قرار المقاومة ومواصلة خط المقاومة التاريخية لأفيستا خابور وبارين كوباني وقاوم ٥٨ يوماً. وأظهر ارتباطه بتراب عفرين.

وهم يقاومون الآن في ظلّ ظروف صعبة تحت مخيمات النزوح قرب عفرين؛ للعودة إلى ديارهم ومنازلهم. أربعة أعوام والدولة التركية المحتلة ومرتزقتها يرتكبون جميع أنواع الجرائم والممارسات القذرة بحق الطبيعة والقيم الإنسانية والحضارة والثقافة العفرينية. ينهبون المنازل والأملاك في عفرين، ويغيّرون ديمغرافيتها (التركيبة السكانية). ويرتكبون جميع أنواع الجرائم من قتل وخطف وجرائم لا أخلاقية بحق النساء".

وأدانت المنسقية في بيانها جرائم دولة الاحتلال التركي الوحشية وصمت المجتمع الدولي وسياسة الإبادة المنتهجة بحق شعب عفرين، وخاصةً النساء والأطفال بشدّة. كما طالبت المؤسسات والمنظمات الديمقراطية والمنظمات النسائية والداعية إلى الحرية لتصعيد مستوى النضال بإنهاء العنف والاحتلال لعفرين.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية إلى تولّي مهمتها ومسؤوليتها والكفّ عن التزام الصمت وإخراج الدولة التركية المحتلة من عفرين.

(ر)

ANHA