منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات تدين الهجوم الأخير على مدينة كوباني

وجاء بيان المنسقية في وقت تزايدت فيه الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، مستهدفة المدنيين بواسطة الطيران المسيّر، كان آخرها الهجوم الأخير لدولة الاحتلال التركي على منزل في كوباني، الذي أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وجرح 7 آخرين.

وألقي البيان في ساحة المرأة الحرة، وسط مدينة كوباني من قبل الإدارية في منسقية مؤتمر ستار، ماجدة حسون.

واعتبر البيان أن الهجمات التركية على المنطقة هي محاولة لتأزيم الوضع في المنطقة التي تشهد أمناً واستقراراً، على عكس باقي المناطق السورية التي تعيش في صراع دائم.

وأشار البيان إلى أنه "مرة أخرى يتم استهداف مدينة كوباني، ولكننا نقول مهما فعلت فلن تستطيع النيل من إرادتنا".

وبات الطيران المسيّر التابع لدولة الاحتلال التركي السلاح الأول في تنفيذ هجماتها على المنطقة، فقد استهدف في الـ 20 والـ 23 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سيارتين في مدينة كوباني، أدى إلى استشهاد 5 مواطنين. كما استهدف سيارة مدنية في حي الهلالية بمدينة قامشلو في 9 من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، المناضل يوسف كلو وحفيديه محمد ومظلوم.

ودعا البيان القوات "الضامنة" في المنطقة إلى تحمّل مسؤولياتها حيال ما يتعرض له المدنيون من مجازر على يد دولة الاحتلال التركي، كما حمّلت المنسقية، في بيانها، الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية هذه الهجمات.

وأكد البيان أن "هناك من لا يريد للسلام أن يدوم هنا، فيبيع نفسه لدولة الاحتلال التركي، ولكن شعبنا لن يقف مكتوف اليد حيال هذه الهجمات، بل سيقف في وجههم حتى ينال حريته".

(ن ك/ي م)

ANHA