منسقية مؤتمر ستار في أوروبا تهنئ انتصار قسد على داعش

أصدرت منسقية مؤتمر ستار في أوروبا، بياناً، باركت فيه الانتصار الكبير الذي حققته قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية على مرتزقة داعش، وصلتنا نسخة منه.

وأمس الأربعاء، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إحباط مخطط داعش وداعميه في الهجوم على سجن الصناعة والسيطرة الكاملة على السجن، بعد 7 أيام من المعارك بين قوى الأمن الداخلي بمساندة قسد وبين خلايا مرتزقة داعش.

بيان منسقية مؤتمر ستار في أوروبا قال "إن شمال شرق سوريا تعيش يوماً تاريخياً سُطّرت حروفه بالذهب، حيث تم إضافة نصر جديد في الحسكة إلى سجل الانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة إلى جانب قوى الأمن الداخلي ضد عدو الإنسانية من عناصر داعش المدعومين من قبل الدولة التركية، بهدف فرض سيطرتها وتحقيق أحلامها الاستعمارية في احتلال المناطق الآمنة وترويع أهلها الآمنين، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لتحرير كوباني".

البيان أشار إلى أن ما شهده سجن الصناعة في مدينة الحسكة ليس بالجديد، إنما هو ضمن سلسلة محاولات الدولة التركية لإعادة إحياء مرتزقة داعش من جديد، من خلال محاولات خلايا داعش تهريب المرتزقة من سجن الصناعة، والتي باءت بالفشل".

وأكدت "أحكمت قواتنا قبضتها على المنطقة، وتمكنت من السيطرة على الوضع، وأفشلت جميع خططهم القذرة والإرهابية، وذلك بفضل المقاومة والتضحيات العظيمة التي قدمها خيرة أبناء وبنات المنطقة من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة، التي حولت ذكرى تحرير كوباني إلى كابوس يلاحق مرتزقة داعش في الحسكة".

مضيفة "لقد أثبتت وحدة شعوب المنطقة أن القوة بإمكانها قهر الأعداء، وأن التاريخ يكتب بأيدي الأبطال وأصحاب القضايا العادلة".

ولفتت المنسقية في بيانها إلى الانتصار العظيم الذي حققته القوات في الحسكة "تزامنت ذكرى تحرير كوباني وانتصارها على مرتزقة داعش، مع النصر الكبير الذي تحقق أمس الأربعاء، من خلال عملية "مطرقة الشعوب "على داعش ومرتزقته. وكما هُزم تنظيم داعش في كوباني منذ 7 سنوات، تمت هزيمته اليوم مجدداً في الحسكة بتلاحم قوات الحماية مع الإرادة الشعبية الحرة".

وباركت شعوب شمال وشرق سوريا وكافة النساء بالنصر الكبير على مرتزقة داعش في الحسكة، والذكرى السابعة لتحرير كوباني، في الوقت ذاته "نحني هاماتنا إجلالاً للشهداء الذين سطروا بتضحياتهم العظيمة ملاحم البطولة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

في ختام بيانها قالت: "لا شك أن مسؤولية إنهاء خطر مرتزقة داعش لا تقتصر على شعوب المنطقة وقواتها التي كانت حتى اليوم الدرع المنيع الذي منع خطر إرهاب داعش عن العالم كله"، داعية المجتمع الدولي والقوى الدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم الأخلاقية وتوحيد جبهة النضال ضد عدو الإنسانية داعش.

(ي م)