منسقية جامعات شمال وشرق سوريا تنظم حفل افتتاح لجامعة الشرق في الرقة

حضر الحفل الذي أقيم ضمن مبنى الجامعة العشرات من أهالي الرقة ومختلف الفعاليات المدنية والعسكرية ومسؤولين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وشيوخ ووجهاء العشائر ومنظمات المجتمع المدني ومجلس سوريا الديمقراطية.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة باسم منسقية الجامعات في شمال شرق سوريا، ألقتها الرئيسة المشتركة للمنسقية، نورهان مصطفى، والتي باركت لأبناء شمال وشرق سوريا عامة افتتاح هذه الجامعة التي ستكون منارة علم لأبناء المنطقة.

واستذكرت نورهان مصطفى "شهداء هذا البلد الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير المنطقة من مرتزقة داعش لنصل اليوم إلى هذا المكان وافتتاح جامعة الشرق".

وقالت "جامعة الشرق وسائر جامعات شمال وشرق سوريا هي من أهم إنجازات الإدارة الذاتية التي أولت اهتماماً كبيراً للتعليم، وقدمت وسخرت كل الإمكانات للارتقاء بها، خاصة أنها تقوم على نهج وفلسفة الأمة الديمقراطية وتحترم التعلم باللغة الأم لكل المكونات".

كما أكد الرئيس المشترك للجامعة، حسن العيسى "أن الجامعة افتتحت في ظل ظروف صعبة وسط التهديدات التركية ووسائل الحرب الخاصة التي تمارس ضد شعوب المنطقة وفي ظل تفشي فيروس كورونا".

وأوضح حسن العيسى "أن الجامعة هي منبر للارتقاء بالأخلاق والقيم الإنسانية إلى جانب التعليم" واصفاً افتتاح الجامعة بالقفزة النوعية التي يحتاجها الشعب.

من جانبها، تحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد، قائلة "هذا يوم عظيم وإنجاز ومكتسب يضاف إلى مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية، وثورة شمال شرق سوريا خاضت الكثير من التحديات وشعبها الذي لاقى الكثير من الظلم وجميع أشكال الاضطهاد ما قبل الثورة وخلال فترة سيطرة الفصائل المرتزقة".

وأوضحت بيريفان خالد "قد نكون تأخرنا وقد تكون إمكاناتنا لم تساعدنا في افتتاح هذا الصرح قبل هذه الفترة، لكن مجرد افتتاحه في هذه الظروف التي تمر بها منطقة شمال وشرق سورية يعتبر إنجازاً بحد ذاته".

كما قدمت بيريفان خالد الشكر لمنسقية الجامعات في شمال شرق سوريا وجميع قطاعات التعليم التي قدمت كل إمكاناتها من أجل بناء هذه الجامعة، وأكدت أن هذه الخطوة ليست الأخيرة بل هناك إنجازات عديدة سواء كانت على مستوى التعليم أو غيره من القطاعات الأخرى.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قدمت فرقة مركز الرقة الثقافي العديد من العروض الغنائية الفلكلورية، وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور؛ ابتهاجاً بهذه الصرح العظيم.

(أع/مـ)

ANHA