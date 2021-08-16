منسقية المرأة في الإدارة الذاتية تصادق على نظامها الداخلي خلال اجتماع في الرقة

الاجتماع عقد في مقر الإدارة الذاتية بحضور الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، بيريفان خالد، ونائبة الرئاسة المشتركة، أمينة أوسي، إلى جانب الرئيسات المشتركات للمجلس التشريعي لإقليم الجزيرة آريا ملا أحمد ولإقليم كوباني فايزة عبدي ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمدينة منبج نورا حامد.

وبدأ الاجتماع بدقيقة صمت، ثم تمحور النقاش حول النظام الداخلي لمنسقيات المرأة في شمال وشرق سوريا.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة هيئة المرأة لشمال وشرق جيهان خضرو: "إن هناك حاجة للعمل على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية لضمان حل المشاكل المتعلقة بالمرأة من جهة، ومن جهة أخرى العمل على ضرورة توعيتها وتنظيمها للعب دورها الفعال في هيكلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

فيما نوّهت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي لمقاطعة كوباني، فايزة عبدي، أن تطبيق النظام الداخلي لا يقع على عاتق المنسقية فقط بل هو مسؤولية يتطلب من الرئيسات المشتركات للمقاطعات والمجالس أدائها على أكمل وجه.

بدورها تطرقت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، آريا ملا أحمد، إلى أساسيات النظام الداخلي وقالت: "إن أهم مبادئها دعم وتشجيع مبدأ الحماية الذاتية للمرأة لتحارب كافة أشكال العنف والتمييز، إلى جانب العمل على تعزيز دور المرأة الشابة وتزويدها بالخبرة والوعي".

ومن جانبها أثنت عضوة مكتب تجمّع نساء زنوبيا في مدينة الطبقة ولاء الناجي على ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي بين النساء والعمل على إعداد مشاريع خاصة بها.

فيما بعد، ناقشت المجتمعات على آلية العمل وضرورة عقد الاجتماعات الشهرية الاعتيادية إلى جانب تقديم التقارير والمقترحات بعدم اتخاذ أي قرار بحق أي عاملة ضمن الإدارة الذاتية إلا بعد أخذ الموافقة من قبل الرئيسات المشتركات للمجلس العام والتنفيذي والعام والعدالة ورئيسة هيئة المرأة ومستشارات الإدارة الذاتية والمدنية بحسب المادة رقم /7/.

ومن ثم تم التصويت بالإجماع على بنود النظام الداخلي وهي التعريف بمنسقية المرأة وهيكليتها الإدارية والمبادئ والأهداف ومهام وآلية عمل المنسقية في كافة مناطق شمال شرق سوريا، والتصديق عليها.

(رع/س و)

ANHA