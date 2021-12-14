منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات تعقد اجتماعها السنوي

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تم الكشف عن برنامج الاجتماع، الذي بدأ بتقييم الوضع السياسي للمنطقة والتهديدات التي تتعرض لها.

هذا، وتم تقييم الوضع السياسي من قبل الرئيسة المشتركة لمقاطعة كوباني، ليلى أحمد، حيث أوضحت أن الحرب التي تُشن على الإدارة الذاتية ليست فقط من قبل دولة الاحتلال التركي، بل تشارك فيها دول عديدة هدفها تمرير مشاريعها في المنطقة، والقضاء على المشروع الديمقراطي لشعوب المنطقة.

وأضافت: "علينا الاستفادة من التجارب التي رأيناها في مناطق الدفاع المشروع، والنصر الذي حققته قوات الدفاع الشعبي هناك، كذلك علينا عدم التعويل على القوتين الضامنتين روسيا وأميركا اللتين تحاولان خلق الفتن والفوضى في المنطقة.

بدورها، أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، إلى المشروع الديمقراطي الذي يسري في المنطقة، مبينة فشل أغلب مشاريع الدول الساعية لتفكيك التماسك بين المكونات، داعية النساء إلى كسر القيود التي كبلت إرادتهن.

وبعد الانتهاء من تقييم الوضع السياسي، تمت قراءة التقارير الخاصة بمؤسسات المرأة في إقليم الفرات، تلا ذلك، الكشف عن القرارات والمقترحات للاجتماع السنوي.

القرارات والمقترحات

تم وضع جدول أعمال لإعطاء محاضرات إدارية، أيديولوجية وثقافية لمدة ساعتين أسبوعياً في كل مؤسسة، الحد من ظاهرة التسول، بالإضافة إلى طرح برنامج للقضاء على ظاهرتي الانتحار والعنف الممارس ضد المرأة.

كما تم وضع برنامج لدعم المشاريع الخدمية للمرأة، وفتح مشاريع اقتصادية لها تضم أكبر عدد ممكن من النساء، ودراسة تفعيل دور المنظمات لدعم المرأة خاصة في مجال الدعم الاجتماعي.

ومن أبرز المقترحات التي جاءت في الاجتماع السنوي، وضع نظام داخلي لمنسقية المرأة، وجعله جسماً من هيكلية الإدارة الذاتية، والاستمرار في عقد الاجتماعات للمؤسسات لتفعيل دور المرأة بشكل أكبر، إلى جانب التركيز على تفعيل نظام الرئاسة المشتركة بشكل أكثر فاعلية.

(ن ك/ي م)

ANHA