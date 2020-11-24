منسقية المجتمع الإيزيدي تدعو إلى احتجاجات عامة في أوروبا لمساندة شنكال

أصدرت منسقية المجتمع الإيزيدي في أوروبا بيانًا كتابيًّا بصدد المخاطر التي يتعرض لها شنكال.

البيان تطرق بدايةً إلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 9 تشرين الأول بين العراق وتركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني حول شنكال، وقال إن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة قرار بارتكاب مجزرة إبادة جدية ضد المجتمع الإيزيدي في شنكال.

وأشار البيان إلى أنه، وبناء على بنود الاتفاقية المذكورة، فإن الحكومة العراقية بدأت بحشد قرابة 10 آلاف جندي عراقي إلى شنكال لمحاصرتها.

وأضاف البيان: "وعلى هذا الأساس، فإننا باسم منسقية المجتمع الإيزيدي في شنكال، نناشد المجتمع الإيزيدي في أوروبا وكردستان، إيقاف جميع الأعمال اليومية، ونجدة إيزيدخان، طالما بقيت شنكال تحت التهديد والخطر، وبهذا الشكل فقط بإمكاننا دحر وإفشال مخطط الإبادة والاحتلال ضد إيزيدخان كردستان".

ودعت المنسقية في بيانها "أبناء شعبنا في مختلف أصقاع العالم إلى التجمع أمام ممثليات دولة العراق، وحكومة إقليم كردستان، وممثليات الأمم المتحدة، وتنظيم الفعاليات الاحتجاجية.

كما ناشدت أبناء شعبنا في ألمانيا، بشكل خاص، التجمع بتاريخ 26 تشرين الثاني أمام ممثلية دولة العراق والأمم المتحدة في مدن برلين ودوسلدورف وفرانكفورت للاعتصام.

هذا وسيتم تنظيم فعاليات الاعتصام والاحتجاج بتاريخ يوم الجمعة 27 تشرين الثاني في مختلف المدن الألمانية والأوروبية من أجل استقرار إيزيدخان".

(ك)