منسقية الجامعات: تركيا تستخدم الجامعات كمراكز للحرب الخاصة ضد الكرد

أصدرت منسقية جامعات شمال وشرق سوريا بياناً، بخصوص سماح دولة الاحتلال التركي للمرتزق الذي قتل السياسية الكردية هفرين خلف، والمدرج اسمه على "لائحة الإرهاب" بالدراسة في جامعاتها.

وقُرئ البيان في مبنى جامعة روج آفا في مدينة قامشلو من قبل الرئيسة المشتركة لمنسقية جامعات شمال وشرق سوريا، روهان مصطفى بحضور عددٍ من مدرسي وطلبة الجامعة.

وأشارت روهان مصطفى إلى أن المتزعم "حاتم أبو شقرا" وفصيله "أحرار الشرقية" يُعتبرون "إرهابيين" من قبل الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والعديد من المنظمات الدولية.

وأوضحت أن دولة الاحتلال التركي تنتهك بهذا الشكل المبادئ الإنسانية، الأخلاقية والمعايير السياسية الدولية وتوجه هذه الرسالة: "سنقتلكم ونحمي قتَلَتكم أيضاً".

ولفتت روهان مصطفى إلى أن دولة الاحتلال التركي تستخدم الجامعات كمراكز للحرب الخاصة ضد الكرد، وأشارت إلى ضرورة حماية الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من التوجهات الفاشية والعنصرية الجنسية والقومية والدينية وتحويلها إلى مراكز لتنمية الوعي الديمقراطي.

وفي ختام البيان، دعت روهان مصطفى الهيئات الدولية، منظمات حقوق الإنسان، كافة الجامعات وجميع الأكاديميين إلى عدم التزام الصمت حيال هذه الممارسات وإنشاء مبادرات بناءة وديمقراطية.

(س ب/ر)

ANHA