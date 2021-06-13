منسقيات المرأة في شمال وشرق سوريا تعقد اجتماعها نصف السنوي

ويعقد الاجتماع في مقر الإدارة الذاتية بحضور الرئيسة المشتركة لإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بريفان خالد ونائبتها سهام قريو ومستشارة الإدارة الذاتية أمينة أوسو، إلى جانب رؤساء وعضوات مجلس العدالة والمجلس العام ونوابهم.

وقد بدأ الاجتماع بدقيقة الصمت، ثم شرحت الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بريفان خالد بنود الاجتماع للنقاش عليها.

وتتضمن البنود الوضع السياسي، قراءة التقارير السنوية لكافة الأقاليم من قبل المنسقيّات وتقييمها، ووضع النظام الداخلي للمنسقية.

هذا وسيستمر الاجتماع مُغلق أمام وسائل الإعلام لمناقشة النظام الداخلي والوضع التنظيمي للمنسقية.

(رع/س و)

ANHA