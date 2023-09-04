منصة سنوقف قتل النساء: مقتل وفقدان 50 امرأة في تركيا خلال آب

أصدرت منصة سنوقف قتل النساء "KCDP" تقريرها لشهر آب الماضي عن أعداد النساء اللواتي قُتلن خلال الشهر الماضي.

وكشف تقرير للمنصة، أن نضالهم لوقف قتل النساء في تركيا مستمر منذ ثلاثة عشر عاماً "نحن كمنصة قمنا بنشر البيانات المتعلقة بقتل النساء منذ عام 2010 وبدلاً من الإعلان عن عدد النساء اللواتي قُتلن وكيف قتلن، تعارض السلطات الحقائق بالقول إن البيانات المتعلقة بقتل النساء أُعدت بشكل غير صحيح".

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الحلول لمنع جرائم قتل النساء هو من واجب الدولة ولتحقيق هذا الواجب، سيواصل جميع الموظفين والوزارات نضالهم من أجل تعبئة كافة الوزارات المعنية وكافة الآليات من أجل القيام بهذا الواجب.

وجاء في التقرير أنه في شهر آب الماضي، قُتلت 29 امرأة على يد الرجال، حيث عُثر على 21 امرأة متوفاة بشكل مشبوه، 8 منهن طلبن الطلاق، وقتلت واحدة بسبب الرعاية الصحية، وواحدة بسبب رفض الزواج، وواحدة بسبب الكراهية، ولا يعرف حتى الآن سبب مقتل 18 امرأة.

ولفتت المنصة إلى أنه من بين 29 امرأة قُتلت في آب 17 منهن قتلن على يد أزواجهن، أربعة منهن على يد شركائهن، و3 على أيدي أزوجهن السابقين، و3 على يد أحد المعارف، وواحدة على يد شريكها السابق، وواحدة لم يتم تحديد علاقتها بالشخص الذي قتلها، وأكدت المنصة أنه خلال شهر آب قتلت 59% من النساء على يد أزاوجهن.

وأوضح التقرير أنه بين هؤلاء النساء، قُتلت 20 في المنزل، و4 في الشارع، و2 في العمل، و1 في سيارة، و1 في موقع بناء، ولم يتم تحديد مكان مقتل واحدة منهن، لافتاً إلى أن 69% من النساء في قتلن في منازلهن، ومن بين النساء المقتولات، قُتلت 14 امرأة بالسلاح، و10 بأداة حادة، و2 بالضرب، و2 بالدفع من ارتفاع، وواحدة بالاغتصاب، وتم تحديد نسبة النساء اللواتي قتلن بالسلاح 48 %.

وأشار التقرير إلى أنه في شهر آب كانت هناك وفيات مشبوهة لنساء ظهرت على أنهن انتحرن، فالنساء اللواتي تم تسجيلهن كوفيات مشبوهة هن في الحقيقة قتلن، مبيناً أن كل هذه الجرائم موجودة دائماً على جدول أعمال منصة "سنوقف قتل النساء" حيث تناضل المنصة منذ سنوات لتسليط الضوء على العديد من الوفيات المشبوهة التي تمت محاولة إخفاءها والعثور على الجناة.

ورصد التقرير أن هناك 146حالة وفاة مشبوهة خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2023، منها 86 بسبب السقوط من مكان عالٍ، وأكد التقرير أن هذه الوفيات لا شك فيها أنها جرائم قتل، كما تضمن التقرير نضال 29 امرأة قُتلن في آب من أجل الحياة.

(س ع)