وبمناسبة يوم "الصحفيات الكردستانيات"، أصدرت منصة الصحفيات بيانًا كتابيًّا للرأي العام.

وقالت المنصة إن غربت آلي ارسوز التي كانت أول صحفية تتولى منصب الإدارة العامة في صحيفة على مستوى كردستان وتركيا تركت حياتها كإرث للصحفيات الكرديات.

وأوضحت المنصة أن سياسة الإبادة التي فرضتها السلطات التركية على الشعب الكردي منذ سنوات تتم الآن بطرق مختلفة، وأشارت قائلة "لم نتردد في بحثنا عن الحقيقة، ولن نتردد من الآن وصاعدًا".

ونوّهت المنصة "في الوقت الذي يغرق فيه المجتمع في الظلام، سنجعل المجتمع في النور باسم الصحفيات".

وفي ختام البيان باركت المنصة هذا اليوم على جميع الصحفيات الكرديات، واستذكرت الصحفيات اللاتي ضحين بحياتهن في سبيل الحقيقة.

(س و)