منصة الفعاليات المشتركة للتنظيمات النسائية تدعو إلى التكاتف لمواجهة هجمات الإبادة – تم التحديث

أدلت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، ببيانات مشتركة في قامشلو والرقة ومنبج، حول هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، وشمال وشرق سوريا.

بيان المنصة، قال: "لم تتوان الدولة التركية يوماً عن تحقيق أهدافها في إبادة الشعوب وخصوصاً الكرد، واستمراراً لهذه السياسة قامت بدعم الفصائل المسلحة السورية وساندت داعش ولا تزال تستخدمهم ضد الكرد في سوريا والعراق".

وأضاف: "وبعد فشلها في تحقيق مآربها لجات إلى العمليات العسكرية المباشرة لاحتلال مناطق واسعة من الجغرافية السورية، (عفرين وسري كانيه وتل أبيض وجرابلس وإعزاز والباب) وقتلت ونهبت وسلبت واغتصبت النساء والممتلكات، وعملت على إفراغ تلك المناطق من أهلها وتوطين الغرباء فيها في تطبيق واضح لسياسة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، وفي خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني".

لافتاً إلى ما يحدث في إقليم جنوب كردستان، "من هجوم وحشي وبربري وبكافة أنواع الأسلحة، بذريعة القضاء على حزب العمال الكردستاني واستهداف قوات الدفاع الشعبي (HPG)".

كما أكدت المنصة أنه خرق واضح لسيادة الدولة العراقية العضوة في هيئة الأمم المتحدة، وترهيب لسكان تلك المناطق الآمنة تزامناً مع استهداف المواطنين على طول الحدود في زركان وتل تمر وكوباني وعين عيسى ومنبج وعفرين وسري كانيه/ رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض، بالطائرات المسيّرة والقصف بالمدفعية الثقيلة، مبيناً بالقول: "ما هو إلا مخطط واحد بهدف كسر إرادة الشعوب التي آمنت بالمشروع الديمقراطي والتعايش السلمي وأخوة الشعوب المتمثل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتدمير مكتسباتها".

منصة الفعاليات المشتركة للتنظيمات النسائية، جددت تأكيدها حول سعي الاحتلال التركي، من خلال استهدافه لمقاتلات وحدات حماية المرأة (YPJ)، التي دحرت مرتزقة داعش في مدينة المقاومة كوباني، والقضاء على دولته المزعومة في الرقة وإنهاءه عسكرياً في آخر معاقله في الباغوز، وقدمت الكثير من التضحيات وحققت الكثير من الانتصارات التي أبهرت العالم، وعززت ثقة المرأة بنفسها وحققت نهضة فكرية مجتمعية، لكسر إرادة المرأة التي قادت ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، ومحاولته لإحياء مرتزقة داعش.

واستهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي، في الـ 20 من شهر نيسان الجاري، سيارة لمقاتلات وحدات حماية المرأة (YPJ) في كوباني، ما أدى إلى استشهاد الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع في كوباني روناهي كوباني، والمقاتلتين دلار حلب، وكوباني.

وقالت إن ما تقوم به الدولة التركية هو عدوان على دولتين جارتين وجريمة ضد الإنسانية تستوجب التحقيق فيها من قبل المجتمع الدولي ومعاقبة مرتكبيها.

منصة الفعاليات المشتركة دعت شعوب المنطقة إلى التكاتف لمواجهة أهداف ونوايا الدولة العثمانية الجديدة التي يقودها رجب طيب أردوغان، الذي أسس جيشاً انكشارياً جديداً من "الفصائل السورية" المرتزقة، لإفشال مخططاته التي تهدف إلى زرع بذور التفرقة والتشتت والعداء.

كما طالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء ما تفعله الدولة التركية المحتلة وما ترتكبه من جرائم بحق البشر والحجر، في خرق واضح للاتفاقات الموقعة بين كل من أميركا وروسيا والدولة التركية كل على حدة.

وتوجهت بدعوتها للمنظمات النسائية السورية والشرق أوسطية والدولية والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها جراء ما يحدث في شمال وشرق سوريا من جرائم وانتهاكات بحق المواطنين من قبل الدولة التركية المحتلة و"الفصائل" المرتزقة التابعة لها، والضغط على الدولة التركية لإنهاء احتلالها للمناطق السورية المحتلة والإسراع في تطبيق القرار الأممي 2254، لإنهاء الأزمة السورية والاستعداد لمرحلة الانتقال السياسي في سوريا، وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبلها وبإيعاز منها، وتحقيق العدالة للضحايا وتأمين عودة آمنة للمهجرين منها وبضمانات دولية.

والجهات المشاركة في البيان هي (مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، ومجلس المرأة السورية، ومنسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومؤتمر ستار، وتجمع نساء زنوبيا، والاتحاد النسائي السرياني، ومجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، ومجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، واتحاد المرأة الشابة، ومكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، ومكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي، ومركز أبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، ولجنة المرأة في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، وشبكة قائدات السلام، ومنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، وجمعية شاويشكا، وحركة الهلال الذهبي، ووقف المرأة الحرة).

(كروب/ي م)

ANHA