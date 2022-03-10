منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا تعلن انتهاء فعالياتها

وكانت الاحتفالية قد انطلقت اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، في صالة الروابي بمدينة قامشلو

وخلال احتفالية المنصة، أكدت الكلمات التي ألقيت باسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية، من قبل عضوة منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا، آسيا عبد الله، وباسم الاتحاد النسائي السرياني، من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، نظرية كورية، وباسم تجمع نساء زنوبيا، من قبل الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا في الرقة، خود العيسى، على مواصلة النضال وبوتيرة أكبر حتى تحرير المرأة من الذهنية الذكورية وفي المناطق المحتلة.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قدمت الفرق المشاركة في الاحتفالية عروضاً فنية وعلى وقع الأغاني التراثية، عقدت حلقات الدبكة.

ومنح تجمّع نساء زنوبيا في الرقة ومؤتمر ستار في حلب، منصة الفعاليات المشتركة، درعاً تكريمياً، تقديراً على جهودها في تنظيم فعاليات 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة.

وخلال الاحتفالية، أعلنت المنصة عن إنهاء كافة نشاطاتها وفعالياتها المتعلقة باليوم العالمي للمرأة.

(كروب/ي م)

ANHA