منصة الفعاليات المشتركة للحركات النسائية  تطالب بإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية ووضع حد لجرائمه

تجمع العشرات من عضوات المؤسسات والأحزاب النسائية، وعضوات من منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، في مزار الشهيد دليل صاروخان، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، بصدد الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال مناطق سري كانيه وكري سبي.

ورفعت المشاركات صور القائد عبدالله أوجلان، وصوراً لمقاتلات وقياديات استهدفتهم دولة الاحتلال التركي كتب عليها " لا للاحتلال وهجمات الدولة التركية".

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل الإدارية في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية، جيان حسين، وباللغة العربية من قبل عضوة مكتب العلاقات الدبلوماسية لحركة المجتمع الديمقراطي تازا باشي، وباللغة السريانية من قبل عضوة الاتحاد النسائي السرياني صباح سليمان شابو.

أسوأ دور في تأجيج النار السورية لعبته تركيا

وجاء في البيان " منذ بداية الأزمة السورية لعبت الدولة التركية الدور الأسوأ في تأجيج نار الحرب في سوريا سعياً لفرض أجندتها الخاصة ولغايات توسعية لإعادة أمجاد السلطنة العثمانية".

وأضاف البيان "على الرغم من توقيع دولة الاحتلال التركي اتفاقيتي وقف إطلاق النار مع كل من روسيا وأمريكا إلا أنها ما زالت مستمرة بقصف المدن والقرى في شمال وشرق سوريا كـ(تل تمر-عين عيسى-وغيرها) لنشر الخوف والفزع بين المدنيين ولتفريغ المنطقة وضرب البنية التحتية باستهداف مراكز المياه والكهرباء ما أدى إلى حرمان آلاف المدنيين في منطقة الحسكة وما حولها من مياه الشرب واستخدام المياه كسلاح حرب مما يعد انتهاكاً لكل المواثيق والأعراف الدولية وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وشدد البيان على أن ما تقوم به الدولة التركية ومرتزقتها في المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا من جرائم وانتهاكات "قتل - خطف – تهجير – اغتصاب – نهب للممتلكات - وتغيرات ديمغرافية"، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت والعاجز أمام المصالح الدولية.

واستذكرت منصة الفعاليات خلال بيانها جميع الشهيدات والشهداء بكل إجلال واحترام، كما استنكرت الصمت الدولي أمام ما تقوم به الدولة التركية من جرائم في المنطقة بحق شعوبها وبحق المرأة بشكل خاص".

وطالب البيان "المجتمع الدولي بكافة هيئاته المعنية بتحمل مسؤوليته الكاملة لوقف انتهاكات الدولة التركية وقصفها المستمر لمناطق شمال وشرق سوريا، وفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا"، كما طالب الدول الفاعلة في الشأن السوري والضامنة لوقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم بالضغط على دولة الاحتلال التركي لإنهاء احتلالها للأراضي السورية.

يجب تكثيف النضال والوقوف صفاً واحداً في وجه مخططات الدولة التركية وحروبها الخاصة

ودعا بيان منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا في ختامه منظمات حقوق الإنسان والتنظيمات النسائية السورية" بالتكاتف معاً والوقوف في وجه أطماع الدولة التركية وممارساتها اللاإنسانية بحق المرأة في المناطق المحتلة، ونتوجه إلى جماهير شعبنا وكافة مكونات شمال وشرق سوريا، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة مخططات الدولة التركية وحروبها الخاصة وتكثيف النضال لحماية حالة الأمن والاستقرار والعيش المشترك والتآخي في شمال وشرق سوريا.

وبعد قراءة البيان توجهت المشاركات من جميع المؤسسات والأحزاب النسائية، وعضوات من منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، لإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء.

(ك.آ/ك)

ANHA