منصة الأديان والمعتقدات في ميزوبوتاميا تلفت لأهمية حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

في إطار الردود الساخطة، على ما تمارسه السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان من عزلة، وآخرها تهديده عبر رسائل بالقتل، أصدرت اليوم، منصة الأديان والمعتقدات في ميزوبوتاميا بياناً كتابياً، نقلته وكالة الفرات للأنباء.

أشار البيان في مستهله إلى استمرار رفض السلطات التركية زيارات ولقاءات المحامين والعائلة مع القائد عبد الله أوجلان، وانتقد البيان "مثلما هو واضح إن هناك عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، ومثلما يعلم الجميع، نعلم نحن أيضاً أنها في أدبيات التعذيب تسمى تعذيباً، وبالرغم من هذا لا يقوم المجلس الأوروبي ومؤسسة مناهضة التعذيب CPT وعلى رأسهم المؤسسات الشرعية الدولية بمسؤوليتها، وتتجاهل هذه التقاربات التعسفية اللا حقوقية التي تمارسها دولة الاحتلال التركي".

وأضاف البيان "لقد حمى السيد عبد الله أوجلان الحياة المشتركة للشعوب ومعتقدات الجغرافيا القديمة لميزوبوتاميا للمرة الأولى في التاريخ. وفي الوقت نفسه أصبح لأول مرة مهندس طريق السلام، ولهذا السبب ترفض منصة الأديان والمعتقدات في ميزوبوتاميا بشدة هذه العزلة المشددة المفروضة على السيد عبد الله أوجلان، بعد المجازر والإبادات الجماعية التي ارتكبت على هذه الجغرافيا التي نعيش عليها".

وتابع البيان "نحن مدينون للسيد عبد الله أوجلان. إن الحرية الجسدية للسيد عبد الله أوجلان موضوع حياة، في البداية نحن الإيزيديين، العلويين، اليرسان والفيليين والكاكائيين ندعو الدولة التركية للتخلي عن هذه الممارسات اللا حقوقية ويجب على المجلس الأوروبي ومؤسسة مناهضة التعذيب CPT أيضاً القيام بمهامهم ومسؤولياتهم".

(أم)