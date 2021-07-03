وأصدرت منصة "سنوقف قتل النساء KCDP" التركية تقريرها لشهر حزيران/يونيو المنصرم، وثّقت فيه مقتل عشرة نساء على أيدي أزواجهن واثنتان قتلتا على يد ذويهما، بينما قتلت اثنتان على أيدي أقربائهما، وواحدة قتلت على يد والدها وأخرى على يد طليقها، وثالثة على يد صديقها ورابعة على يد صديقها السابق.

وأكد التقرير أن جريمة قتل 12 امرأة لم تحدد أسبابها، بينما أربع منهن قتلن بسبب اتخاذهن قرارات تتعلق بحياتهن مثل الطلاق أو رفض الزواج أو حتى رفضت المصالحة، فيما قتلت اثنتان لأسباب اقتصادية.

جميع حوادث القتل حصلت في الأماكن العامة "فثلاث منهن قُتلن في الشارع، و2 في مكان عملهما وواحدة في فندق وأخرى في مكان مجهول وواحدة قتلت أمام مدرسة"، أما النساء اللواتي قتلن في منازلهن خلال الشهر المنصرم فشكلت نسبتهن 50% بحسب التقرير.

ووثق التقرير بأنه استخدمت في تنفيذ جرائم القتل شتى أنواع الأسلحة، حيث قتلت تسع نساء بالأسلحة النارية، وأربع باستخدام أدوات حادة وقتلت اثنتان خنقاً وواحدة حرقاً، و14 امرأة لم تعرف الطريقة التي أودت بحياتهن.

وكانت المنصة قد وثّقت في تقريرها لشهر أيار/مايو مقتل 17 امرأة ووفاة 20 امرأة بشكل مريب، ولم يتم تحديد السبب وراء جرائم القتل هذه.

هذا وانسحبت تركيا رسميّاً، الخميس 1 تموز، من اتفاقية اسطنبول الدولية لمنع العنف ضد المرأة، وسط تحذيرات من تصاعد العنف ضد المرأة في البلاد واحتجاجات نسائية رافضة للانسحاب.

(س و)