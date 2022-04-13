رفعت السلطات التركية دعوة قضائية ضد منصة "سنوقف قتل النساء"، اليوم الأربعاء.

وقالت المنصة حيال هذه الدعوة، في بيان أصدرته اليوم، إنه "تم رفع الدعوى القضائية ضد المنصة بتهمة "العمل ضد القانون والأخلاق" بادعاءات غير قانونية ولا أساس لها، على أساس أن ملف الدعوى التي رفعت ضد جمعيتنا قد خلقت شكوكاً قوية في جريمة من قبل المحكمة"، بحسب ما نقلته وكالة روج نيوز.

وأضافت "كما تنص هذه الطلبات المكتوبة التي لا تستند على أي حقائق أنه "تحت مظلة حماية حقوق المرأة يريدون تدمير الأسرة وتقسيمها".

مؤكدة "الادعاءات غير قانونية ولا أساس لها من الصحة يحاولون اختلاق جرائم ضدنا، يجب أن يعرف الجميع أن منصة "سنوقف قتل النساء" قد نظمت فعاليات عديدة بخصوص مناهضة العنف وقتل المرأة أمام جميع المحاكم، بالنسبة لنا هذه القضية ليست بعيدة عن النضال من أجل حياة المرأة والنضال من أجل المساواة والحرية".

و"سنوقف قتل النساء" منصة تركية غير حكومية تعنى بمراقبة جرائم العنف ضد المرأة، تصدر إحصائيات رسمية عن أعداد جرائم القتل والعنف المرتكبة بحق المرأة، كما تناهض جميع أشكال العنف عليها.

(ي م)

ANHA