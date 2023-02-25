منها 17 هجوماً بالأسلحة المحظورة...الاحتلال يشن 90 هجوماً برياً وجوياً على الكريلا في 24 شباط

وفي هذا الإطار جاء في بيان للمركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) ما يلي :

"جيش الاحتلال التركي يواصل مهاجمة قواتنا التي تدافع عن وضعها الحالي بقنابل الفوسفور والقنابل المحظورة بكل الوسائل المتاحة لديها، ردت كريلا حرية كردستان على الهجمات على أساس الدفاع المشروع، وتعرضت المناطق التي تتواجد فيها قواتنا للقصف مرتين بالطائرات الحربية ، و6 مرات بالهيلوكوبترات، و65 مرة بالدبابات ومدافع الهاوتزر والأسلحة الثقيلة، كما تم قصف مناطق مقاومة الكريلا، 17 مرة بمدافع تحتوي على الفوسفور والقنابل المحظورة.

معلومات تفصيلية عن هجمات جيش الاحتلال التركي:

في منطقة زاب:

وتعرض المحتلون الذين هاجموا مواقعنا للمقاومة بالقرب من قرية سيدا في ناحية شيلادزه في آمدية يوم 24 شباط في تمام الساعة الـ 12:00، لعمليات قواتنا حيث هاجموا المحتلين بتكتيكات الاستهداف.

وفي 24 شباط في تمام الساعة الـ 10:00، ردت قواتنا ضد المحتلين الذين هاجموا مواقع المقاومة حول منطقة جمجو بناحية شيلادزه في آمدية، بالأسلحة الثقيلة للدفاع عن أنفسهم.

وفي 25 شباط في الساعة الـ 5:15، استهدفت قواتنا المحتلين الذين هاجموا مواقع المقاومة حول منطقة جمجو بناحية شيلادزه في آمدية، بالأسلحة الثقيلة للدفاع عن أنفسهم.

وفي 25 شباط في تمام الساعة الـ 07:00، استهدفت قواتنا المحتلين الذين هاجموا مواقع المقاومة حول منطقة جمجو بناحية شيلادزه في آمدية، بتكتيكات القنص لحماية أنفسهم تم مقتل واحد من المحتلين هناك.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة:

وفي 24 شباط، تعرضت مواقع المقاومة قرب قرية سيدا التابعة لناحية شيلادزه في آمدية، للقصف 17 مرة بالقنابل الفوسفورية والقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي

وفي 24 شباط، تعرضت منطقة دشتا كافيا في كارى، للقصف مرتين بالطائرات الحربية.

وفي 24 شباط، تعرضت مواقع المقاومة في منطقة المقاومة كوري جارو ومحيط منطقة جمكو التابعة لناحية شيلادزه في آميدية، للقصف 6 مرات من قبل طائرات الهليكوبتر.

وفي 24 شباط، تعرضت مواقع المقاومة قرب منطقة تلة إف إم ومنطقة جمجو وقرية سيدا في ناحية شيلادزه في آمدية، للقصف 65 مرة بمدافع الهاوتزر والدبابات والأسلحة الثقيلة.

(سـ)