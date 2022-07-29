مندوبة الزردشتیین في وزارة أوقاف جنوب كردستان تطالب بانسحاب القوات التركية المحتلة من العراق

أوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 26 تموز، أن "الجيش التركي انتهك سيادة العراق وارتكب جريمة بحق مواطنيه، وأن العراق سبق وأن وجّه إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج على انتهاكاتها".

وطالب فؤاد حسين مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها من كامل الأراضي العراقية. المطلب العراقي جاء بعد ارتكاب الجيش التركي المحتل مجزرة في منتجع برخ، في 20 تموز الجاري، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 30 مواطناً، بينهم نساء وأطفال.

تركيا حوّلت سعادة العراقيين إلى نعوش

مندوبة الزردشتیین في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان، آوات حسام الدين، أوضحت في تصريح لوكالتنا: "قصف الجيش التركي لإقليم كردستان العراق منذ سنوات طويلة، مخالف لجميع القوانين والاتفاقات الدولية، وانتهاك صارخ لقوانين حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي للأمم المتحدة، والذي أدى إلى تدمير وإخلاء مئات القرى، وإحراق المئات من البساتين والثروة الحيوانية والحقول وتدمير المعالم التاريخية، وقتل وجرح المئات من المواطنين في هذه المناطق".

وأشارت آوات حسام الدين إلى المجزرة الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي في مصيف برخ، وقالت: "إن ما حدث قبل أيام قليلة في منتجع دركار عجم في محافظة دهوك، الذي راح ضحيته مواطنون عراقيون كانوا قد جاؤوا إلى المنتجع، من وسط وجنوب العراق، ليقضوا وقتاً طيباً، حيث منحهم الله هذا الحق، لكن القوات التركية حرمتهم من هذا الحق وحوّلت سعادتهم إلى نعوش لهم. إن قتل الأبرياء هو انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان".

ودعت آوات "منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجميع الدول التي لها سفارات وقنصليات في العراق إلى اتخاذ موقف لحماية المدنيين الأبرياء".

وأشارت إلى "أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الموجود في العراق بصورة عامة وعدم وجود وحدة بين القوى الوطنية المختلفة، انعكس على أوضاع الإقليم وشجع القوى الإقليمية المحيطة بالعراق على التدخل في شؤونه".

ما المطلوب من مجلس الأمن الدولي؟

وشددت آوات حسام الدين على ضرورة أن يقاضي مجلس الأمن الدولي الدولة التركية المحتلة على جرائمها، وذكرت بعض الإجراءات التي يجب أن تُتخذ:

١- مقاضاة تركيا على اختراق السيادة العراقية، وعلى الوجود العسكري في أربعين قاعدة عسكرية، وإصدار قرار بسحب الجيش التركي من أراضي إقليم كردستان العراق.

٢- إيقاف العمليات العسكرية وإيقاف القصف المدفعي والصاروخي داخل الأراضي العراقية.

٣- تشكيل غرفة عمليات تنسيقية من القوات العراقية والتركية بوجود مندوبين من وزارتي خارجية الدولتين، لجدولة انسحاب القوات التركية ووضع صيغ جديدة لاتفاق أمني بين البلدين.

٤- دفع التعويضات عن ما لحق من خسائر مادية وروحية بحق الضحايا من العراقيين.

٥- قرار بسحب مقرات الاستخبارات التركية الموجودة في العراق، وخاصة في إقليم كردستان وكركوك.

(ك)

ANHA