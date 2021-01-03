منبج...تشييع جثماني شهيدين من القوات الخاصة

وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى الفرات متجهًا إلى مزار الشهداء غرب المدينة، حيث أقيمت مراسم تشييع الشهيدين إبراهيم خليل الاسم الحركي دوغان، والشهيد جمال علو الاسم الحركي دلوفان منبج، بحضور المئات من الأهالي.

وفي بداية المراسم قدّم مقاتلو القوات الخاصة عرضًا عسكريًّا بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، ثم ألقى القيادي في مجلس الرقة العسكري أبو جاسم الرقاوي كلمة، تحدث فيها عن الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الرقاوي إن "العدوان التركي العثماني على مناطقنا يأتي بصمت دولي وتواطئ روسي، وكل ظنهم بأنهم يستطيعون كسر إرادتنا بهذه الهجمات".

ثم ألقى الرئيس المشترك لمكتب عوائل الشهداء في منبج ربيع عز الدين كلمة قال فيها إن "رسالة شهدائنا واضحة للعدو المحتل، إما أن نعيش بكرامة ونحقق مشروعنا أو نموت بشرف".

كما قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها محمد خير شيخو خلال كلمة ألقاها في المراسم "سوف نصمد ونقاوم ضد الاحتلال والهجمات التركية التي تحاول توسيع احتلالها للأراضي السورية".

وقرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في منبج جميلة إبراهيم وثائق الشهداء وسلمتها إلى ذويهما، ومن ثم وُري جثمانهما الثرى في ختام المراسم وسط زغاريد الأمهات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيدين استشهدا وهما يتصديان لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية عين عيسى.

(كروب/ج)

ANHA