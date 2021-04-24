منبج...أكاديمية الشّهيد شعبان محمد اليوسف تخرج دورة جديدة

وحضر مراسم تخريج الدورة العشرات من أهالي منبج وأعضاء المؤسّسات واللّجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها.

وحملت الدورة اسم الشهيد "أشرف سعيد هلال", وانضمّ إليها 55 متدرّباً ومتدرّبة, استمرت لمدة 45 يوماً تلقّى الخاضعون لها دورساً فكرية وعسكرية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ثمّ ألقى الرئيس المشترك للجنة الداخلية عبدو مصطفى كلمة هنّأ وبارك خلالها تخريج الدورة على المتخرجين.

وأشار عبدو مصطفى إلى أنّه من الضروري الاشادة بالجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في سبيل الحفاظ على أمن المدينة, واصفاً إيّاهم بـ"الأبطال الذين نفتخر بهم ونعدهم الجزء الهام في تحقيق السلم والأمن".

ومن جانبه، قال القيادي في قوى الأمن الداخلي رائد الأحمد في كلمة باسم قوى الأمن الداخلي: "قبل كل شيء نستذكر كل الشهداء الذين بذلوا دماءهم رخيصة في سبيل تحرير أرض الوطن, سنحقق أهدافهم ونسير على دربهم".

ومن ثمّ أدّى المتخرّجون القسم العسكري وتسليم شهادة التخرج لهم.

(س ع/ج)

ANHA