منبج.. تظاهرة حاشدة استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي

وانطلقت التظاهرة التي شارك فيها المئات من الأهالي إلى جانب أعضاء وإداريين في مؤسسات الإدارة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، من دوار الميزان في الجهة الغربية لمدينة منبج وتوجه إلى شارع الوادي وسط المدينة.

ورفع المتظاهرون صور الشهداء وأعلام مجلس منبج العسكري ومجلس عوائل الشهداء وأعلام الشبيبة ولافتات كتب عليها "لندحر الاحتلال ونحمي الثورة"، "حان وقت الحرية حتماً سننتصر"، "إننا لسنا إرهابيين بل أردوغان هو الإرهابي وخليفة البغدادي"، "نقول للعالم أجمع لا للاحتلال التركي لأراضي سوريا".

ولدى وصول التظاهرة إلى نقطة النهاية، ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية في منبج محمد خير شيخو كلمة قال فيها "اليوم تمارس تركيا كافة أنواع الخروقات للمعاير والقوانين الدولية وتتبع ممارسات لاأخلاقية بحق الشعب السوري، بل وسعت نطاق إجرامها خارج سوريا ليشمل العراق وليبيا ومؤخراً عمدت على تأجيج الصراع في كل من أذربيجان وأرمينيا".

وأضاف متحدثاً عن المناطق التي تحتلها تركيا شمال سوريا "لم يقتصر احتلال تركيا لهذه المناطق بل عمدت إلى اتباع سياسة التتريك فيها، وقامت بتغير الكتب المدرسية وتدريس المواد باللغة التركية وعملت على تغيير اللافتات وأسماء الطرق والمؤسسات العامة وقامت بإعادة توطين أهالي الغوطة وغيرهم في عفرين وسريه كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض".

وفي نهاية حديثه طالب محمد خير شيخو الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي للضغط على تركيا لوقف جرائمها وانتهاكاتها في المناطق المحتلة.

عامٌ على "نبع الإرهاب!"

ومن جانبها لفتت رئيسة فرع حزب سوريا المستقبل في منبج عذاب عبود في كلمتها التي ألقتها، إلى "مرور عام على الهجوم التركي الذي يمكن وصفه بنبع الإرهاب والدمار والتي احتلت فيها تركيا مناطق جديدة وهي سريه كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض، ومرور عام على التهجير القسري والتغيير الديمغرافي وسياسة التتريك الممنهج".

وأكدت عذاب عبود أنه "ما كانت هذه الجرائم لتحدث وتستمر لولا الغطاء الدولي من مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان التي لم تبدي أي موقف تجاه جرائم تركيا، والمجتمع الدولي لم يكن ضامناً لوقف إطلاق النار والمعاهدات التي وقعت بين عدة أطراف دولية، لو كان كذلك لأوقف نزف الدماء في سوريا".

استهداف للإرادة

كما ألقى الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش كلمة قال فيها: "عندما استهدفوا سريه كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض لم يستهدفوا الوطن فقط، ولكن كانوا يستهدفون إرادتنا كشعب وإرادتنا بالتعايش المشترك، ونحن اليوم نقول لازلنا أصحاب إرادة وما زلنا نقاوم وسنقاوم".

وأضاف: "هذا العدو الذي يتبجح ويزعم أنه يدافع عن السوريين ويساند ثورتهم، جعل من السوريين مرتزقة يعملون ويحاربون لأجل تحقيق مخططاته".

ودعا شرفان درويش كل أبناء المنطقة لمواصلة المقاومة وتمتين الإرادة للمحافظة على مكتسبات الثورة.

"المقاومة سوف تنتصر"

ومن جانبها، قالت عضوة مجلس المرأة في مدينة منبج وريفها ريم درويش في كلمة ألقتها: "نحن نجتمع هنا في الذكرى المؤلمة التي أعلن فيها أردوغان بدأ الهجمات التي زعزعت الأمن والسلام الذي كانت تنعم به مناطقنا فقام بالقصف والتدمير والتهجير".

وأضافت ريم درويش: "نحن على ثقة ويقين بأن المقاومة سوف تنتصر وتصل إلى هدفها بتحرير كري سبي/تل أبيض وسريه كانيه/رأس العين وسيكون تجمعنا القادم هو يوم الاحتفال بهذا التحرير العظيم".

وفي ختام التظاهرة، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في منبج محمود العيدو كلمة قال فيها بأن هدف أردوغان هو إعادة احتلال الوطن العربي واستعادة الدولة العثمانية البائدة عبر تدخله بسوريا وليبيا وغيرها من البلدان واحتلاله لمناطق في شمال وشرق سوريا وتهجير سكانها وتغيير ديمغرافية المناطق المحتلة.

وكانت دولة الاحتلال التركي برفقة مرتزقتها من السوريين قد شنوا في الـ9 من شهر تشرين الأول عام 2019 هجوماً على منطقتي كري سبي وسريه كانيه، أسفر عن تهجير مئات الآلاف من السكان الأصليين للمنطقتين واحتلالهما.

(كروب/ج)

ANHA