منبج.. تشييع جثمان الشهيد نديم الخلف إلى مثواه الأخير

وانطلق موكب تشييع، الشهيد نديم الخلف، من أمام مشفى الفرات، متجهاً صوب مزار الشهداء غرب المدينة, بمشاركة العشرات من الأهالي الذين رفعوا أعلام مجلس منبج العسكري وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحركة الشبيبة الثورية.

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء، قدم مقاتلو مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً للشهداء، ثم ألقى القيادي في مجلس منبج العسكري عبد الرحمن البناوي، كلمة قال فيها: "لا تزال مدينة منبج منبع الأبطال والشهداء تزف أبناءها وحداً تلو الآخر، إلى مزار الشهداء, وهم الذين سقوا تراب الوطن بدمائهم الزكية ,وهم الذين صنعوا من أجسادهم جسراً للعبور نحو الحرية".

وفي سياق متصل، ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل عضو المجلس محمد شيخ، قال فيها: "الشهداء هم من قدموا أرواحهم الزكية كي يرسموا بدمائهم الطاهرة البسمة والحرية، من أجل الشعب, ولن تذهب دماؤهم سدى ولن نسمح لأي معتد غاشم أن يعبث بربوع أرضنا".

ومن جانبه قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي جمعة الحيدر: "نحني هاماتنا فخراً واعتزازاً لما قدمه شهداؤنا من دمائهم الزكية التي طهرت أرض وتراب الوطن".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء هنادي محمد، وثيقة الشهيد وسلمتها إلى ذويه، من ثم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(كروب/ د أ)