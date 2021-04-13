منبج.. تشييع جثمان الشهيد مرعي حسن إلى مثواه الأخير

وشارك في مراسم التشييع عدد من ذوي الشهيد مرعي حسن، و أعضاء من مجلس عوائل الشهداء ومقاتلون من مجلس منبج العسكري, تقيّدًا بالحظر الكلّي المفروض في المدينة.

وبدأت المراسم بتقديم عرض عسكري قدّمه مقاتلو مجلس منبج العسكري، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، ثم ألقى القيادي في مجلس منبج العسكري، عبد الرحمن البناوي، كلمة عاهد فيها بالسير على نهج الشهداء، وأضاف "ماضون لتحرير هذا البلد من رجس الإرهابيين الذين يحاولون إثارة الفتن لزعزعة الأمن والاستقرار".

وبعد قراءة وثيقة الشهيد من قِبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، جميلة ابراهيم، وتسليمها إلى ذويه، وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

واستشهد عضو مجلس منبج العسكري، مرعي حسن طقطوق، يوم أمس إثر انفجار لغم أرضي غرب مدينة منبج أثناء قيامه بواجبه العسكري.

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