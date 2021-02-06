منبج... تكريم القراء الأكثر زيارة لمكتبة محمد منلا غزيل

هذا وقامت اللجنة بتكريم القراء الأكثر زيارة لمكتبة محمد منلا غزيل في منبج، بهدف تشجيع أكبر فئة من المجتمع على القراءة.

وشارك في التكريم العشرات من المثقفين والمثقفات وأعضاء المؤسسات المدنية الديمقراطية في منبج، وذلك في مكتبة محمد منلا غزيل الواقعة غرب المدينة.

وبدأ التكريم بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في منبج، محمد قربطاي، كلمة قال فيها: "هذا التكريم يعد الأول في مدينة منبج ولن يكون الأخير، والذي نعتبره ظاهرة حضارية وثقافية وخطوة جديدة لتشجيع القراء والمثقفين ليكونوا طليعة للنهوض بالمجتمع بعد معاناة طويلة عانتها بلادنا خلال الفترات السابقة".

وأضاف محمد قربطاي: "نأمل ألا تكون هذه المكتبة لحفظ الكتب فقط، بل مصدرًا ثقافيًّا ومعرفيًّا، لأنها تعمل على خلق فرص التعلم الذاتي، والاطلاع على تاريخ والثقافات الأخرى، ليكون الفرد محصنًا من كافة الجوانب، خصوصًا في هذه المرحلة التي نعتبرها مرحلة غزو ثقافي من قبل الدول الرأسمالية".

ثم تم تكريم 7 قراء من الذين كانوا الأكثر زيارة لمكتبة محمد منلا غزيل خلال عام 2020.

(كروب/ س ر)