منبج.. ذوو الشّهداء يؤكّدون رفضهم للاحتلال التّركيّ

وتواصل تركيا قصف مناطق متفرّقة من شمال سوريا وذلك ما ينسبه مراقبون إلى مساعي تركيا لاحتلال مناطق سورية جديدة.

وتركّزت الهجمات التركية وعمليات القصف على ناحية عين عيسى وقرى في محيط منبج وناحية تل تمر، وقد ألحقت أضرار كبيرة بمنازل المدنيين وكثيراً ما كانت القذائف التركية تسقط وسط الأحياء السكنية والقرى الآهلة بالسكان.

حول هذا الموضوع، تقول هنادي محمد وهي من منبج وشقيقة الشهيد هادي محمد الذي استشهد في حملة تحرير الرقة "نلاحظ انتهاكات الاحتلال التركي في مناطقنا والمناطق المحتلة, نحن لانقبل بهذا الشيء كعوائل الشهداء لأنّ هذه الأرض تحررت بدماء الشهداء".

وأشارت هنادي إلى أنّ الاحتلال التركي عمل على تخريب وتدنيس مزارات الشهداء في عفرين بعد أن احتلّها، وأضافت "يجب ألّا نضحّي بأراضنا ونسلّمها بكل بساطة لأنّ دماء الشهداء ليست بالرخيصة لدينا, لن نستسلم وسنكون يداً واحدة مع أهلنا في عين عيسى وغيرها من المناطق طالما قدّمنا أرواح شهدائنا فداءً لهذا الوطن".

فيما تقول كفاء العلي، وهي من منبج وزوجة الشهيد خليل الحسن، "هجمات الاحتلال التركي على عين عيسى ازدادت بفترات الشتاء حيث البرد القارس, هم يقصدون احتلال هذه المنطقة ونحن لا نقبل بمثل هذه الهجمات فقد ضحّى الشهداء بأرواحهم لكي لا نخرج من منازلنا".

وفي سياق متصل، قال محمود العيدو والد الشهيد معتصم محمود العيدو الذي استشهد أثناء مشاركته في حملة تحرير الرقة "نرفض جميع الاعتداءات على مناطق شمال شرق سوريا, وكعوائل الشهداء مستعدون لأن نضحّي بأرواحنا فداءً لدماء الشهداء الذين حرروا هذه البلاد من جميع الفئات الإرهابيّة, ومستعدّون أن نقف بالصفوف الأولى لنحمي ونحافظ على تراب هذا الوطن وعلى دماء أبنائنا الشهداء".

كما دعا العيدو في نهاية حديثه المرتزقة الذين يساندون الاحتلال التركي بجرائمه أن يعودوا للوطن ويحافظوا عليه عوضاً عن الوقوف مع الأعداء ضده.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قرى تقع شمال وغرب مدينة منبج تعرّضت في الآونة الأخيرة لعمليات قصف واستهداف بالأسلحة الثقيلة، وذلك انطلاقاً من مواقع المرتزقة والقوات التركية من المناطق التي تحتلها شمال سوريا.

(كروب/ج)

ANHA