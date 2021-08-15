منبج تحتفل بذكرى تحريرها الخامس

وشارك في الاحتفالية اهالي مدينة منبج من كافة المكونات واعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية في منبج, ووفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومن مدينة الرقة، وذلك في الساحة العامة وسط المدينة.

وبدأت الاحتفالية بوقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ومن ثم القى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج محمد خير شيخو كلمة قال فيها "منذ خمس سنوات لبى مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية نداء اهالي منبج وصرخات الأمهات حتى كان التحرير في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات, وقدمنا الشهداء من أجل أن نقف وقفتنا هذه وقفة العز والكرامة".

ومن ثم القى الرئيس المشترك للجنة شؤون العاملين والعمل في شمال وشرق سوريا فاروق الماشي كلمة قال فيها: "هذه الادارة الموجودة في شمال وشرق سوريا تلتمس شرعيتها من شعبها ورسالتنا رسالة سامية أمام المجتمع كله".

الناطق باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش ألقى بدوره كلمة في الاحتفالية وقال فيها: "الأهداف الكبيرة تحتاج الى تضحيات كثيرة, وفي هذا اليوم اول من نستذكرهم وننحي لهم هم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم على هذا الطريق ولأجل هذا الانتصار الكبير".

أما عضوة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج هند داغستاني قالت خلال كلمة ألقتها باسم الحزب: "هذه الذكرى الغالية على قلوينا نستذكرها دوماً بالإصرار على مواصلة البناء والتحرير والعطاء، وفي سبيل حرية وكرامة شعبنا العظيم وفي سبيل بناء سوريا حرة ديمقراطية تعددية لا مركزية تضمن كرامة الشعب وحريته".

وأشارت الناطقة باسم تجمع نساء زنوبية في منبج نسرين العلي خلال كلمة لها أن "هذا اليوم خلد في ذاكرتنا جميعاً, اليوم الذي أشرقت شمس الحرية ورفعت رايات النصر، وكسر شوكة داعش الذي كان يمارس ابشع الاساليب بحق الشعوب وبحق المرأة خاصة".

وما زالت فعاليات الاحتفالية مستمرة بتقديم العديد من العروض الشعرية والغنائية والدبكات الخاصة في المكونات المتواجدة في منبج.

(كروب/ل)

ANHA