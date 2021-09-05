منبج.. قصف الاحتلال التركي يستهدف القرى الآهلة بالمدنيين

وتتعرض القرى شمال وغرب مدينة منبج المتاخمة لمناطق السورية التي تحتلها تركيا للقصف والاستهداف بشكل شبه يومي، وخاصة في الفترة الأخيرة، حيث صعّدت تركيا استهدافها لهذه القرى الآهلة بالمدنيين.

وتنطلق عمليات القصف والاستهداف من القواعد التي أقامها الاحتلال التركي في ريف مدينة جرابلس والباب المحتلتين، وذلك باستخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة، لاسيما المدافع والدبابات والرشاشات الثقيلة.

وعادةً؛ تقع القذائف التركية على منازل المدنيين مخلفةً أضرارًا في ممتلكاتهم وماشيتهم، وأحياناً يضطر المدنيون إلى النزوح عن قراها حين يشتد القصف ثم يعودون بعد هدوئه.

وكالتنا زارت قرية الصيادة (23 كيلو مترًا) شمال مدينة منبج، والتي تتعرض لقصف شبه يومي من قبل الاحتلال التركي، والتقت بإحدى نساء القرية وهي أمينة الجراح، التي قالت إن "القصف يكون في ساعات الليل المتأخرة أو ساعات الصباح الباكر".

وأضافت: "نقطن في بيوتنا وأرضنا ولكن الأمن والاستقرار الذي ننعم به لا يروق للاحتلال التركي ومرتزقته لذلك يستهدفننا بشكل شبه يومي".

وأوضحت أمينة بأنهم يخرجون من القرية حين تتعرض للقصف باتجاه القرى المجاورة خوفًا على الأطفال بعيدًا عن مكان القصف، وعندما يتوقف القصف يعودون إلى بيوتهم.

وأكدت أمينة بأنهم لن يسمحوا لأي محتل بإخراجهم من أرضهم، وسيحافظون عليها من أي معتدٍ يريد توسيع نفوذه في المنطقة.

وأنهت أمينة حديثها بالتأكيد على تمسكهم بأرضهم وبيوتهم، وشددت على أن مصير المحتل هو الزوال مهما طال الزمن.

ويأتي التصعيد في ريف منبج في ظل استمرار عمليات القصف لقرى في مناطق الشهباء وريف ناحية عين عيسى وكري سبي وسري كانيه.

(ج)

ANHA