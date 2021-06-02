منبج... قرارات عقب اجتماع الإدارة والمجلس العسكري مع شيوخ العشائر

وقرأ القائد العام لمجلس منبج العسكري، محمد أبو عادل، البيان، بحضور ممثلين عن الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج ووجهاء وشيوخ العشائر وقيادة المجلس العسكري.

جاء في نص البيان:

"نعيش في منبج وريفها ظروفًا حرجة تحتاج من الجميع إلى تحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه دماء الشهداء وأمن وأمان منبج وأهلها، وبعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينتنا في اليومين الماضيين، التي أدت إلى وقوع ضحايا وجرحى من أهلنا الذين خرجوا مطالبين بمطالب شعبية محقة".

بداية، نحن في الإدارة المدنية والعسكرية وشيوخ ووجهاء العشائر نعزي أنفسنا أولًا، ونعزّي أهلنا في منبج وريفها ونقف إلى جانبهم ونواسيهم فيما أصابهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وبناءً على ذلك تم عقد اجتماع موسع لكافة العشائر في منبج وريفها مع الإدارة المدنية والعسكرية، ونزولًا عند رغبات ومقترحات ووجهاء وشيوخ العشائر، للحفاظ على أمن واستقرار البلد والسلم الأهلي والتعايش المشترك، وحرصًا على وأد الفتنة وحقن الدماء تم الاتفاق في هذا الاجتماع على ما يلي:

1 - إيقاف العمل بحملة واجب الدفاع الذاتي في منبج وريفها واحالتها إلى الدراسة والنقاش.

2- إطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة.

3- تشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطًا في ذلك".

(س ع/ج)

ANHA