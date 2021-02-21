منبج.. نساء مشاركات في المهرجان: بنضال المرأة المقاومة سنحقق النصر

وشهدت منبج على مدار يومي الـ20 و 21 من شباط/فبراير الجاري إقامة "مهرجان فن وأدب المرأة الثالث" تحت شعار "المرأة نبع الفن ونبض الإبداع"، وحظي بمشاركة واسعة من نساء كافة المكونات المتواجدة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتحدث عدد من النساء لوكالة أنباء هاوار على خلفية مشاركتهن في المهرجان، إذ تقول زينب حمو إحدى النساء المشاركات في المهرجان وهي ترتدي زيها الفلكلوري بأن "الهدف من إقامة هذا المهرجان هو أن تعود المرأة لأصولها وتراثها وجذورها الأساسية, كما نلاحظ أن المرأة بارتدائها الزي الفلكلوري خلال اليومين أبرزت وأثبتت أنها محافظة على تراثها وثقافتها".

وأضافت "رغم استهداف الدولة التركية لمناطق شمال وشرق سوريا ومنبج خاصة يقيم مركز الثقافة والفن مهرجان فن وأدب المرأة الثالث لتثبت المرأة دورها وإصرارها على المقاومة".

ومن جانبها قالت رويدا محمد بأنه "رغم التهديدات والهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا نحن صامدون, وأقمنا المهرجان ليومين لنثبت للعالم أن المرأة رغم كل التهديدات مصرة على أن تقوم بواجبها ليرى كل العالم إصرار المرأة السورية".

ونوهت رويدا إلى أن "المهرجان كان فرصة لتتعرف نساء كافة المكونات في مناطق شمال وشرق سوريا على تراث وثقافات بعضهن البعض والمحافظة عليها من الانصهار والاندثار.

وفي السياق ذاته، تقول سهام حمو وهي إحدى نساء منبج اللواتي شاركن في المهرجان، بأن المشاركات كانت جيدة وما أضاف رونقاً خاصاً وجميلاً على المهرجان كان ارتداء النساء زيهن الفلكلوري.

وأكدت سهام بأنه "بتلاحم وتكاتف كافة المكونات سوف نصل إلى سوريا موحدة وجديدة يحل فيها الأمن والسلام والعدالة".

واختتمت حديثها قائلة "ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا، مازالت المرأة تناضل وتكافح حتى تحقق المزيد من النجاحات والانتصارات والإبداع في كافة المجالات".

هذا واختتمت فعاليات مهرجان فن وأدب المرأة بتقديم عدة عروض فنية ومسرحية بمشاركة نساء من كافة مناطق شمال وشرق سوريا.

(كروب/ج)

ANHA