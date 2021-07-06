منبج.. نازحون يطالبون بفتح معبر تل كوجر أمام المساعدات الإنسانية

وقرأ النازح في المخيم محمد أبو رامي البيان بحضور عدد من النازحين القاطنين في مخيم رسم الأخضر الواقع شرق مدينة منبج.

وقال النازحون في بيانهم إنه "نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عموم شمال وشرق سوريا بسبب إغلاق المعابر الإنسانية والحروب الدائرة في المنطقة، فإننا نطالب باسم الإنسانية وجميع المنظمات العاملة تحت مظلتها ومنظمات حقوق الإنسان لاتخاذ موقف جدي حيال المساعدات الإنسانية التي لا تصل إلينا".

وطالب النازحون بفتح المعابر الحدودية عامة ومعبر اليعربية بشكل خاص لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف من النازحين في مناطق شمال وشرق سوريا.

(أ ق/ج)

ANHA