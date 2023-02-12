منبج.. مظاهرة صامتة تنديداً بالمؤامرة الدولية ومنع المساعدات عن المناطق السورية المنكوبة

شارك في المظاهرة، اليوم الأحد، والتي نظمت تحت شعار "بنظام الشعوب نحطم نظام إمرالي"، أهالي مدينة منبج وأعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات الخاصة بالمرأة.

وانطلقت المظاهرة من دوار الميزان في مدينة منبج، وصولاً إلى دوار المصب رافعين الأعلام وصور القائد عبد الله أوجلان، يافطات كتب عليها "حرية القائد آبو مفتاح السلام للشرق الأوسط"، "نطالب بالحرية الجسدية للقائد".

ولدى وصولهم وقف المتظاهرين دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج وريفها، سهام حمو، كلمة قالت فيها "شهر شباط يحمل الكثير في طياته من الأيام السوداء، وفي 15شباط عام 1999، كانت المؤامرة الدولية القذرة على القائد والمفكر عبد الله أوجلان، وفي ظل الظروف الكارثية الصعبة التي تمر فيها المنطقة والفاجعة التي ضربت المنطقة، لا يوجد أي خبر عن وضع القائد عبد الله أوجلان ولا عن جزيرة إمرالي بعد الزلزال المدمر".

وطالبت سهام من خلال كلمتها، "الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية؛ للسماح لمحامي القائد أوجلان اللقاء به والاطمئنان على وضعه الصحي ورفع كافة الإجراءات المشددة بحقه، وكما نطالب كافة الجهات المعنية بالضغط على الجهات المعارضة وحكومة دمشق؛ لفتح المعابر والطرقات لعبور القافلة والمساعدات الإنسانية التي قدمتها الإدارة الذاتية للمناطق المنكوبة".

ومن جانبها، نددت عضوة تجمع نساء زنوبيا، زهرة محمد بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان التي تدخل عامها 25

وأضافت زهرة: " فمنذ 24 سنة لازالت العزلة مشددة على القائد حتى يومنا هذا وسط صمت دولي مريب، ولا نعلم شيئاً عن وضع القائد الصحي، فمنذ الأيام القليلة الماضية ضرب زلزال مناطق في سوريا وتركيا، ولذلك نعزي أنفسنا أولاً ونتقدم بأحر التعازي لذوي الشهداء في سوريا عامة وشمال شرق سوريا خاصة".

كما أكد الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها، ناصر حسن خلال كلمته وقوفهم إلى جانب أهالي المناطق المنكوبة؛ جراء الزلزال.

وأضاف: "وسنكون مد العون ويداً بيد إلى جانب أهالينا في تلك المناطق، ونقول لحكومة دمشق وللدولة الفاشية التركية لن تستطيعا النيل من إرادة هذا الشعب الحر".

وناشد حسن، كافة المنظمات التي تدعي الإنسانية بالكشف الفوري عن صحة القائد عبد الله أوجلان.

وانتهت المظاهرة بالشعارات التي تندد بالمؤامرة وتدعو إلى حرية القائد الجسدية.

(ش س/ك)

ANHA