منبج.. مكتب حماية الطفل يعيد القاصر عيسى درويش إلى ذويه

هذا وسلّم مكتب حماية الطفل 6 قصّر، منذ افتتاحه، بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليمهم.

ويقول مصطفى درويش والد القاصر، عيسى درويش، إنه راجع الى مكتب حماية الطفل منذ أسبوع، وطلب إعادة ابنه القاصر، وبموجبها تم إرعاج ولده عيسى بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة من مكتب حماية الطفل.

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وبدوره أكد الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في النزعات المسلحة، عمر سعيد، أن المكتب سلّم الطفل عيسى درويش الى ذويه، حيث تم استبعاده عن التجنيد لأنه قاصر ودون السن القانوني.

ونوّه عمر سعيد إلى أن المكتب تلقى طلبًا من ذوي القاصر بتاريخ 10كانون الثاني من العام الجاري، وبتاريخ 24/ كانون الثاني تم تسليم الطفل عيسى درويش إلى ذويه أصولًا.

وبحسب سعيد، فقد ساهم المكتب حتى الآن في إعادة 6 أطفال من صفوف القوات العسكرية.

هذا وتم افتتاح مكتب حماية الطفل في منبج بتاريخ 20 تشرين الأول من العام الماضي، وذلك لمنع تجنيد القاصرين في القوى العسكرية، بموجب اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة بتاريخ 29 حزيران من العام الماضي.

(س ع/ ك)

ANHA