منبج.. مجلس عوائل الشهداء يزور أسر الشهداء لتهنئتهم بعيد الفطر

بدأ مكتب عوائل المقاتلين التابع لمجلس منبج العسكري ومجلس عوائل الشهداء، اليوم الأحد، بتنظيم زيارات لذوي الشهداء في المدينة والريف، وذلك لتهنئتهم بقدوم العيد وتقديم الحلوى لهم تكريماً لجهود أبنائهم الشهداء الذين تحررت الأرض بفضل التضحيات التي قدموها.

هذا وشملت الزيارات أهالي الشهداء في مدينة منبج وريفها، حيث أكد الوفد لأسر الشهداء من خلالها بأنهم سيواصلون تقديم كافة أنواع الدعم لهم، والسير على خطا أبنائهم الشهداء.

والجدير بالذكر أن الزيارات ستستمر إلى الانتهاء من زيارة جميع أسر الشهداء في مدينة منبج وريفها.

(س ع/ج)

ANHA