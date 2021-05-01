منبج.. لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل تقدم سللًا غذائية إلى الأسر المحتاجة

وبمبادرة من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في منبج بتقديم الحصص الغذائية على الأسر المحتاجة في المدينة وريفها.

ورفعت جداول بأسماء الأسر عبر كومينات الأحياء إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبعد استلام اللجنة الأسماء بدأت بتوزيع السلل على الأسر المحتاجة.

وتحتوي الحصص الغذائية على المواد الأساسية: السكر والبرغل والشاي والزيت النباتي ودبس البندورة والمنظفات.

عضو مكتب الإحصاء والدراسات في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، إبراهيم المصطفى، قال إنهم بصدد توزيع 1500 سلة غذائية في الريف والمدينة.

(س ع/سـ)

ANHA