منبج.. إصابة مدني جراء قصف مرتزقة الاحتلال التركي لقرية عرب حسن

تعرضت قرية عرب حسن كبير لقصف بالقذائف أطلقتها مرتزقة الاحتلال التركي من قرية عرب حسن صغير المحتلة اليوم، والتي طالت منازل المدنيين، وتقع قرية عرب حسن شمالي غربي مدينة منبج على خط نهر الساجور الفاصل بين مرتزقة الاحتلال التركي من جهة وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى.

وأسفر القصف عن إصابة المواطن محمد حج حسين الخلف البالغ من العمر 30 عاماً وتدمير منازل المدنيين نتيجة سقوط 6 قذائف في القرية.

والتقت وكالتنا عم المصاب، علي الخلف، الذي تحدث عم لحظة بدأ القصف على القرية وقال: "كنا نائمين في منازلنا وبدأ القصف في الساعة 5 صباحاً".

وأشار إلى أنه بقي في منزله إلى أن توقف القصف، مؤكداً سقوط ما لا يقل عن 6 قذائف في القرية، وعند خروج العم علي من منزله أخبره أقاربه في القرية أن ابن أخيه أصيب واسعف لمدينة منبج، وأوضح أنه عاين مكان القصف بعينه ورأى أن القذيفة ارتطمت بجدار المنزل مما نتج عنه إصابة محمد الخلف.

وأكد العم الخلف أن قريتهم تتعرض لقصف في الحين والآخر بشكل عشوائي يستهدف منازل المدنيين، متعجباً من أعمال مرتزقة الاحتلال التركي: "اش يريدون ما نعرف".

وبحسب الكادر الطبي المشرف على حالة المصاب محمد حج حسن الخلف فإنه تعرض لإصابة طفيفة بالرأس والقدم بينما تعرضت منطقة البطن لإصابة بالغة أسفر عنها تمزق الكبد ونزيف داخلي، وأجريت العمليات الازمة له وهو تحت العناية المركزة لحين تحسنه.

الجدير بالذكر أن قرية عرب حسن كبير شهدت قصفاً مطلع شهر نيسان/أبريل المنصرم أسفر عن استشهاد طفلة بعمر 5 سنوات وإصابة والديها.

(كروب/ج)

ANHA