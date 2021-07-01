منبج.. حزب سوريا المستقبل يقول بأن تركيا تسعى لضرب الأمان والاستقرار بالمنطقة

وجاء تصريح المسؤولة في حزب سوريا المستقبل لوكالة أنباء هاوار تعليقاً على التصعيد العسكري التركي منذ أكثر من أسبوع شمال غرب مدينة منبج.

وتقول رئيسة مكتب التنظيم بمجلس حزب سوريا المستقبل في منبج آسيا الحسين بأن "هذه الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية ليست بالجديدة على مناطقنا، فهي بين الحين والآخر تستهدف مناطقنا لضرب الأمان والاستقرار ولها أهداف تدميرية وتخريبية تحت حجج واهية منها احتلال مناطق جديدة في شمال وشرق سوريا, والتحكم بمستقبل الشعب السوري وفرض حلول خانقة لا تخدم سوى مصالحها".

وأعربت آسيا الحسين عن أسفها من تعاون "من يسمون أنفسهم بأنهم أبناء سوريا مع تركيا، وقد أثبتوا مدى تبعيتهم لتركيا ولسياستها من خلال ما يفعلونه اليوم دفاعاً عن تركيا ومصالحها الإقليمية في المنطقة والعالم، وباتوا رأس حربة في الحرب التركية على كافة مناطق الاستقرار إضافة لتأجيج الفتنة بين أبناء مكونات الشعب السوري".

وأشارت إلى أن الدولة التركية تحاول ضرب مشروع الأمة الديمقراطية خوفاً من امتداد هذا المشروع إلى أراضيها مستخدمة كافة الأساليب والوسائل سواءً في سياستها البشعة في حبسها لمياه نهر الفرات أو التهجير القسري والتغيير الديمغرافي وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين في المناطق المحتلة.

ولفتت إلى أن فشل مختلف المحاولات التركية دفعها لقصف محيط منبج بهدف احتلالها لما تتميز به من موقع استراتيجي.

وتعبيراً عن موقف حزبهم، قالت رئيسة مكتب التنظيم بمجلس حزب سوريا المستقبل في منبج آسيا الحسين في ختام حديثها "نحن في حزب سوريا المستقبل ندين الصمت الدولي حيال ما تقوم به الدولة التركية من انتهاكات بحق المواطنين، وندعو كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية لأن يقفوا عند مسئوليتهم تجاه الانتهاكات المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام ومدينة منبج بشكل خاص، والذي يعتبر انتهاكاً خارقاً للمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان".

(أ ق/ج)

ANHA