منبج.. انعقاد الاجتماع السنوي للمرأة في مجلس عوائل الشهداء

هذا وحضر الاجتماع أمهات وزوجات الشهداء بالإضافة إلى حضور عضوات المؤسسات واللجان التابعة للإدارة, وذلك في قاعة المجلس التشريعي للاجتماعات في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج نزيفة خلو كلمة قالت فيها "نأخذ المعنويات من زوجات وأمهات الشهداء وهن اللواتي قدمن أبنائهن في سبيل تحرير أرض الوطن من الارهاب ومازالوا يقدمون".

وعاهدت نزيفة خلو الشهداء بعدم التخاذل في حماية الحقوق والمكتسبات التي حققوها خلال الثورة، وأضافت "عندما قامت الثورة في مناطق شمال وشرق سوريا سميت بثورة المرأة لأنها كانت الأكثر تضرراً من هذه الحرب سواء الأم التي فقدت ابنها وزوجة فقدت زوجها, والعالم شهد تضحياتها التي قدمتها".

ومن جانبها قالت عضوة مجلس المرأة غادة حميد في كلمة ألقتها "تحية عز وافتخار للأبطال الذين ضحوا بأنفسهم وتحية لأمهات الشهداء على ما ربوا، فمنكم نستمد الصمود ومنكم نتعلم البذل والعطاء فانتم عائلات جبارة فنحن نأخذ القوة منكم".

وناقش الحضور بعدها على التقرير السنوي للمرأة في مجلس عوائل الشهداء والنظام الداخلي، ثم اختتم الاجتماع بعد تقديم الحاضرين عدة اقتراحات منها افتتاح مدراس خاصة لأطفال الشهداء, عقد اجتماعات توعية لأمهات وزوجات الشهداء وتأمين روضات خاصة لأطفال الشهداء.

(س ع/ج)

ANHA